رئيس بيرو الانتقالي يتعهد بالسعي لـ"المصالحة"

تسلم خوسيه جيري، اليوم الجمعة، زمام الرئاسة في بيرو بعد أن أطاح البرلمان بالرئيسة دينا بولوارتي في عملية عزل سريعة الليلة الماضية.

وقال المحامي الشاب، البالغ من العمر 38 عاما، والذي أصبح رئيسا للبرلمان في يوليو الماضي فقط، بعد فترة وجيزة من أداء اليمين صباح اليوم الجمعة، إنه سيسعى إلى "المصالحة"، والتصدي للجريمة الجامحة في بيرو وضمان "الحياد" في الانتخابات عندما ينتخب البيروفيون رئيسا جديدا في أبريل المقبل.

وكان النواب قد أعدوا مناظرة ومحاكمة عزل، مساء أمس الخميس، في البرلمان المكون من غرفة واحدة ويبلغ عدد أعضائه 130، بعد التصويت على قبول أربعة طلبات لإجراء تصويت لعزل بولوارتي من منصبها، بسبب ما وصفوه بالعجز عن كبح الجريمة.

وطلب النواب من بولوارتي الحضور أمامهم قبيل منتصف الليل للدفاع عن نفسها. عندما لم تحضر، صوتوا على الفور للإطاحة بها.

وفي غضون وقت قصير، صوت 124 نائبا بعيد منتصف الليل على عزل بولوارتي. ولم تكن هناك أصوات ضد قرار العزل.