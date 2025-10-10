السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الرئيس الفرنسي يعيد تعيين لوكورنو رئيسا للوزراء

الرئيس الفرنسي ماكرون (يمين الصورة) وسيباستيان لوكورنو
11 أكتوبر 2025 00:30

أعلن قصر الإليزيه، مساء الجمعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعاد تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسا للوزراء، بعد أيام من استقالته.
وقال لوكورنو، على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي "أقبل، بدافع الواجب، المهمة الموكلة إليّ"، مؤكدا أن الحكومة الجديدة "يجب أن تُجسّد التجديد" وأن "كل القضايا التي أُثيرت" خلال المشاورات التي جرت في الأيام القليلة الماضية مع الأحزاب السياسية "ستكون مفتوحة للنقاش البرلماني".
وعقد ماكرون، الجمعة، اجتماعا مع قادة الأحزاب السياسية في محاولة لإيجاد حل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد إثر استقالة لوكورنو الأسبوع الماضي بعد أربعة أسابيع فقط من توليه المنصب.
وبحسب المشاركين في اجتماع الجمعة، لم يتحقق أي تقدم حاسم في اجتماع قصر الإليزيه.
وأفادت شخصيات بارزة من الاشتراكيين والشيوعيين والخضر بأن ماكرون استمع إلى مطالبهم لكنه لم يذكر بشكل واضح ملامح مساره السياسي المستقبلي. ويبدو أنه اختار تعيين رئيس للوزراء بدلا من حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

أخبار ذات صلة
ماكرون يواصل البحث عن رئيس للوزراء
ماكرون: تسارع الاستيطان يشكّل «تهديداً وجودياً» لدولة فلسطينية
المصدر: وكالات
ماكرون
إيمانويل ماكرون
سيباستيان لوكورنو
تعيين رئيس وزراء
آخر الأخبار
فاشرو يطيح ديوكوفيتش ويكتب التاريخ في شنغهاي
الرياضة
فاشرو يطيح ديوكوفيتش ويكتب التاريخ في شنغهاي
اليوم 14:49
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اقتصاد
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اليوم 14:38
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
الرياضة
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
اليوم 14:37
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
الرياضة
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
اليوم 14:30
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
علوم الدار
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
اليوم 13:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©