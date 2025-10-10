الرئيس الفرنسي يعيد تعيين لوكورنو رئيسا للوزراء

أعلن قصر الإليزيه، مساء الجمعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعاد تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسا للوزراء، بعد أيام من استقالته.

وقال لوكورنو، على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي "أقبل، بدافع الواجب، المهمة الموكلة إليّ"، مؤكدا أن الحكومة الجديدة "يجب أن تُجسّد التجديد" وأن "كل القضايا التي أُثيرت" خلال المشاورات التي جرت في الأيام القليلة الماضية مع الأحزاب السياسية "ستكون مفتوحة للنقاش البرلماني".

وعقد ماكرون، الجمعة، اجتماعا مع قادة الأحزاب السياسية في محاولة لإيجاد حل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد إثر استقالة لوكورنو الأسبوع الماضي بعد أربعة أسابيع فقط من توليه المنصب.

وبحسب المشاركين في اجتماع الجمعة، لم يتحقق أي تقدم حاسم في اجتماع قصر الإليزيه.

وأفادت شخصيات بارزة من الاشتراكيين والشيوعيين والخضر بأن ماكرون استمع إلى مطالبهم لكنه لم يذكر بشكل واضح ملامح مساره السياسي المستقبلي. ويبدو أنه اختار تعيين رئيس للوزراء بدلا من حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة.