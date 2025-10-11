الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الكشف عن الحالة الصحية للرئيس الأميركي

الكشف عن الحالة الصحية للرئيس الأميركي
11 أكتوبر 2025 09:36

قال طبيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إن الرئيس ترامب في "حالة صحية استثنائية" بعد أن خضع لفحص شمل اختبارات معملية وتقييمات صحية وقائية في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني.
وقضى ترامب نحو ثلاث ساعات في مستشفى بيثيسدا بولاية ميريلاند، في وقت سابق يوم الجمعة للخضوع إلى ما وصفه طبيبه، الكابتن بالبحرية شون باربابيلا، بإنه "تقييم متابعة مقرر" والذي جاء "في إطار الخطة المستمرة للحفاظ على صحته".
وأثناء وجوده هناك، تلقي ترامب أيضا لقاح الإنفلونزا السنوي، وجرعة تعزيزية من لقاح كوفيد19- .
وكتب باربابيلا في مذكرة من صفحة واحدة نشرها البيت الأبيض مساء الجمعة "الرئيس دونالد ترامب لا يزال في حالة صحية استثنائية، ويظهر أداءً قوياً للقلب والأوعية الدموية والرئة والأعصاب والجسد".
وأشار الطبيب في المذكرة إلى أن التقييم ساعد في التحضير لرحلات ترامب الخارجية القادمة وشمل اختبارات معملية وتقييمات صحية وقائية. 

أخبار ذات صلة
غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة
ترامب يأمر بدفع رواتب الجيش مع استمرار إغلاق الحكومة
المصدر: د ب أ
أميركا
دونالد ترامب
آخر الأخبار
استعدادات لقمة دولية بشأن غزة بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر (رويترز)
الأخبار العالمية
غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة
اليوم 01:23
فلسطينيون يشقون طريقهم على طول الساحل إلى الشمال صوب مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
500 ألف فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة
اليوم 01:23
يمنيون في أحد المرافق الصحية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
5400 انتهاك حوثي ضد القطاع الصحي في اليمن
اليوم 01:23
فلسطيني يدفع دراجته الهوائية وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة
اليوم 01:23
رجل أمام صراف آلي في بنك فلسطين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«النقد الفلسطينية»: إعادة الخدمات المصرفية في غزة قريباً
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©