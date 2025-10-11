الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

محكمة أميركية تغرّم سامسونج 445.5 مليون دولار لانتهاكها براءات اختراع

محكمة أميركية تغرّم سامسونج 445.5 مليون دولار لانتهاكها براءات اختراع
11 أكتوبر 2025 12:24

أمرت هيئة محلفين في ولاية تكساس الأميركية، أمس، بأن تدفع شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية سامسونج نحو 445.5 مليون دولار، بسبب انتهاك براءات اختراع.
وجاء الحكم لصالح المدعي، شركة "كوليجن كوميونيكيشن" ومقرها نيو هامبشاير، وهو قرار من الدرجة الأولى؛ إذ يتم في بعض الأحيان خفض التعويضات التي تقرها هيئات المحلفين عند استئناف الحكم.
وقالت شركة "كوليجن" إن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والثلاجات والغسالات وغيرها من الأجهزة المنزلية التي تنتجها شركة سامسونج تنتهك براءات الاختراع في جميع المجالات.
وتتعلق براءات الاختراع الأربع بتقنيات للحد من تداخل الإشارة في اتصالات الشبكة.
وقالت سامسونج، إن براءات الاختراع غير صالحة، لكنها فشلت في إقناع هيئة المحلفين في تكساس، والتي منحت كوليجن نحو 445.5 مليون دولار.
كما خلصت هيئة المحلفين إلى أن شركة سامسونج تعمدت انتهاك براءات الاختراع، ما قد يؤدي إلى دفع تعويض أكبر.

 

المصدر: وام
سامسونج
آخر الأخبار
استعدادات لقمة دولية بشأن غزة بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر (رويترز)
الأخبار العالمية
غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة
اليوم 01:23
فلسطينيون يشقون طريقهم على طول الساحل إلى الشمال صوب مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
500 ألف فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة
اليوم 01:23
يمنيون في أحد المرافق الصحية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
5400 انتهاك حوثي ضد القطاع الصحي في اليمن
اليوم 01:23
فلسطيني يدفع دراجته الهوائية وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة
اليوم 01:23
رجل أمام صراف آلي في بنك فلسطين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«النقد الفلسطينية»: إعادة الخدمات المصرفية في غزة قريباً
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©