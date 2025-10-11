الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من الحائزة على جائزة نوبل للسلام

ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من الحائزة على جائزة نوبل للسلام
11 أكتوبر 2025 13:27

ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من ماريا كورينا ماتشادو، الحائزة الجديدة على جائزة نوبل للسلام أمس الجمعة.
وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي "الشخص الذي حصل بالفعل على جائزة نوبل اتصل بي اليوم وقال: إنني أقبلها تكريماً لك نظراً لأنك تستحقها حقا".
وأضاف ترامب "كان هذا أمراً لطيفاً للغاية. لم أقل /إذن أعطني إياها/ على الرغم من أنني أعتقد أنها ربما تفعل ذلك".
وكانت الناشطة السياسية الفنزويلية المعارضة ماتشادو قد فازت بجائزة نوبل للسلام لهذا العام أمس الجمعة.
وقالت ماتشادو : "أهدي هذه الجائزة لشعب فنزويلا الذي يعاني والرئيس ترامب لدعمه الحاسم لقضيتنا".

المصدر: د ب أ
دونالد ترامب
ترامب
