كوريا الشمالية تعرض صاروخا جديدا عابرا للقارات

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم السبت، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على عرض عسكري كبير استعرض فيه صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات أمام شخصيات دولية زائرة.

وأقيم العرض العسكري، أمس الجمعة، بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الحاكم، وجاء بعد احتفالات يوم الخميس.



جانب من العرض العسكري في كوريا الشمالية

وكان رئيس الحكومة الصينية لي تشيانغ، ووفد من روسيا برئاسة الرئيس السابق دميتري ميدفيديف، وكذلك رئيس الحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام، من بين الشخصيات الأجنبية التي حضرت العرض، وشوهدوا خلاله إلى جانب كيم.

في العرض العسكري، استعرضت كوريا الشمالية المسلحة نوويا صاروخها الباليستي العابر للقارات (هواسونغ 20)، وهو الأكثر تطورا، والذي وصفته وكالة الأنباء المركزية الكورية بأنه "أقوى منظومة سلاح نووي استراتيجي" في البلاد.

وقال هونج مين المحلل المتخصص في شؤون كوريا الشمالية في معهد كوريا للوحدة الوطنية، إن الأسلحة الأخرى المعروضة شملت صواريخ باليستية تفوق سرعة الصوت، وصواريخ كروز، ونوع جديد من قاذفات الصواريخ متعددة الفوهات، ومنصة لإطلاق الطائرات المسيرة الانتحارية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم ألقى في العرض العسكري خطابا عبر فيه عن "تشجيعه الحار" للقوات الكورية الشمالية في العمليات الخارجية.

وقال كيم "يتعين أن يستمر جيشنا في النمو ليصبح كيانا لا يقهر يدمر كل التهديدات".