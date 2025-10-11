الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الآلاف يعودون إلى غزة مع صمود وقف إطلاق النار

فلسطينيون يعودون إلى مدينة غزة
11 أكتوبر 2025 17:42

تدفق آلاف الفلسطينيين نحو الشمال على طول ساحل قطاع غزة، اليوم السبت، عائدين سيرا على الأقدام أو على متن السيارات والعربات إلى منازلهم المهجورة والمدمرة، فيما يبدو أن وقف إطلاق النار ما يزال صامدا.
وتراجعت القوات الإسرائيلية بموجب المرحلة الأولى من اتفاق تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بوساطة أميركية لإنهاء الحرب.
وقالت نبيلة بصل بينما كانت تسير على قدميها مع ابنتها "الشعور لا يوصف الحمد والشكر لله... إن شاء الله تكون آخر معاناة إلنا... إحنا مبسوطين".
وذكرت أن ابنتها أصيبت في رأسها جراء الحرب.

