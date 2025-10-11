الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

زيلينسكي يحث ترامب على إرساء السلام في أوكرانيا

فرق تكافح حريقا جراء قصف في أوكرانيا
11 أكتوبر 2025 19:02

أفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، بأنه حض نظيره الأميركي دونالد ترامب، خلال مباحثات هاتفية، على التفاوض من أجل السلام في أوكرانيا بعدما نجح في تأمين اتفاق حول قطاع غزة.
وكتب زيلينسكي، في صفحته على موقع فيسبوك "هنأت الرئيس دونالد ترامب بنجاحه وبالاتفاق حول الشرق الأوسط الذي تمكن من بلوغه، الأمر الذي يشكل نجاحا استثنائيا. إذا كان يمكن وقف حرب في منطقة ما، فمن المؤكد أن حروبا أخرى يمكن أيضا وقفها".
وأوضح "ناقشنا فرص تعزيز دفاعنا الجوي، بالإضافة إلى اتفاقيات ملموسة نعمل على صياغتها لضمان ذلك. هناك خيارات جيدة وأفكار قيّمة حول كيفية تعزيز (العلاقات) بيننا بشكل حقيقي".
ويتوجه وفد أوكراني برئاسة رئيسة الوزراء يوليا سفيريدنكو، خلال أيام، إلى الولايات المتحدة لإجراء مباحثات تتناول إمكان فرض عقوبات على موسكو، فضلا عن ملفي الطاقة والدفاع الجوي لأوكرانيا.
قال الرئيس الأوكراني إن المباحثات الهاتفية مع ترامب كانت "إيجابية وبناءة".

