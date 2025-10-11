ماكرون يحضر قمة في مصر بشأن إنهاء الحرب في غزة

أعلن قصر الإليزيه، اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى مصر يوم الاثنين لإجراء محادثات حول تنفيذ الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن الخطة، التي توسط فيها ترامب إلى جانب قطر ومصر وتركيا، تهدف إلى إرساء وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى القطاع.

وأضاف أن ماكرون سيلتقي بشركاء إقليميين لمناقشة الخطوات التالية في تنفيذ الاتفاق.

وأوضح الإليزيه أن ماكرون سيؤكد التزام فرنسا بحل الدولتين بوصفه أساسا للسلام والأمن الدائمين وإعادة الإعمار في المنطقة.