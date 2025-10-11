الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ماكرون يحضر قمة في مصر بشأن إنهاء الحرب في غزة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
11 أكتوبر 2025 19:33

أعلن قصر الإليزيه، اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى مصر يوم الاثنين لإجراء محادثات حول تنفيذ الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
وذكرت الرئاسة الفرنسية أن الخطة، التي توسط فيها ترامب إلى جانب قطر ومصر وتركيا، تهدف إلى إرساء وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى القطاع.
وأضاف أن ماكرون سيلتقي بشركاء إقليميين لمناقشة الخطوات التالية في تنفيذ الاتفاق.
وأوضح الإليزيه أن ماكرون سيؤكد التزام فرنسا بحل الدولتين بوصفه أساسا للسلام والأمن الدائمين وإعادة الإعمار في المنطقة.

أخبار ذات صلة
غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة
500 ألف فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة
المصدر: رويترز
إيمانويل ماكرون
قمة
مصر
اتفاق وقف إطلاق النار
وقف إطلاق النار
غزة
قطاع غزة
