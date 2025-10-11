الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بايدن يخضع لعلاج إشعاعي لمعالجة سرطان

الرئيس الأميركي السابق جو بايدن
11 أكتوبر 2025 21:00

يخضع الرئيس الأميركي السابق جو بايدن لعلاج إشعاعي وهورموني لمعالجة سرطان البروستاتا، على ما أفاد متحدث باسمه اليوم السبت.
وأضاف المتحدث "في إطار خطة العلاج من سرطان البروستاتا، يخضع الرئيس بايدن حاليا للعلاج الإشعاعي والهرموني".
وخضع بايدن، الذي سيبلغ 83 عاما الشهر المقبل، لإجراء جراحي في سبتمبر لإزالة خلايا سرطانية من جلده.
وأعلن الرئيس السابق، المنتمي للحزب الديمقراطي في مايو الماضي، عن إصابته بسرطان البروستاتا النقيلي.
وأعرب خلفه دونالد ترامب عن "حزنه" لسماعه هذا الخبر.
وقال فريق بايدن الطبي إن المرض سريع الانتشار لكنه يتأثر بالهرمونات، مما يعني أنه قد يستجيب للعلاج.

أخبار ذات صلة
«برجيل للأورام» يحتفي بالأطفال المرضى وذويهم
المصدر: آ ف ب
جو بايدن
علاج إشعاعي
سرطان
سرطان البروستاتا
علاج هرموني
آخر الأخبار
استعدادات لقمة دولية بشأن غزة بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر (رويترز)
الأخبار العالمية
غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة
اليوم 01:23
فلسطينيون يشقون طريقهم على طول الساحل إلى الشمال صوب مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
500 ألف فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة
اليوم 01:23
يمنيون في أحد المرافق الصحية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
5400 انتهاك حوثي ضد القطاع الصحي في اليمن
اليوم 01:23
فلسطيني يدفع دراجته الهوائية وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة
اليوم 01:23
رجل أمام صراف آلي في بنك فلسطين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«النقد الفلسطينية»: إعادة الخدمات المصرفية في غزة قريباً
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©