بايدن يخضع لعلاج إشعاعي لمعالجة سرطان

يخضع الرئيس الأميركي السابق جو بايدن لعلاج إشعاعي وهورموني لمعالجة سرطان البروستاتا، على ما أفاد متحدث باسمه اليوم السبت.

وأضاف المتحدث "في إطار خطة العلاج من سرطان البروستاتا، يخضع الرئيس بايدن حاليا للعلاج الإشعاعي والهرموني".

وخضع بايدن، الذي سيبلغ 83 عاما الشهر المقبل، لإجراء جراحي في سبتمبر لإزالة خلايا سرطانية من جلده.

وأعلن الرئيس السابق، المنتمي للحزب الديمقراطي في مايو الماضي، عن إصابته بسرطان البروستاتا النقيلي.

وأعرب خلفه دونالد ترامب عن "حزنه" لسماعه هذا الخبر.

وقال فريق بايدن الطبي إن المرض سريع الانتشار لكنه يتأثر بالهرمونات، مما يعني أنه قد يستجيب للعلاج.



