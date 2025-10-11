الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة

استعدادات لقمة دولية بشأن غزة بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر (رويترز)
12 أكتوبر 2025 01:23

القاهرة (وكالات) 

أخبار ذات صلة
500 ألف فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة
«الأونروا»: 6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة

أعلنت الرئاسة المصرية، أمس، انعقاد قمة «شرم الشيخ للسلام» غداً الاثنين، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة، حسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وناقش وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الأميركي ماركو روبيو ترتيبات القمة، تمهيداً لتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب بين إسرائيل و«حماس» في غزة.
كما ناقش الوزيران كذلك ترتيبات تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بين إسرائيل و«حماس»، والتي تشمل تبادل الرهائن والمعتقلين، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد عامين من الحرب المدمرة.
 من جانبه، أعلن قصر الإليزيه، أمس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى مصر غداً لإجراء محادثات حول تنفيذ الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في غزة.
في غضون ذلك، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة نشر قوات دولية في قطاع غزة، وأهمية إعطاء شرعية دولية لاتفاق إنهاء الحرب، من خلال مجلس الأمن، مشيراً إلى أن بلاده تنوي استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار القطاع الفلسطيني المدمر.
جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه السيسي من رئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس، أمس، حيث جرى بحث المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها اتفاق وقف الحرب في غزة الذي تم التوصل إليه بمدينة شرم الشيخ، وفقاً لما صرح به المتحدث باسم الرئاسة المصرية عبر «فيسبوك». ودعا الرئيسان إلى البدء الفوري في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وأكد السيسي ضرورة التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ، أمس الأول، بوقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى خط محدد في قطاع غزة. وتعد هذه المرحلة الأولى ضمن الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي تتضمن نشر «قوة استقرار دولية» في القطاع.

قمة شرم الشيخ
شرم الشيخ
غزة
مصر
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
أميركا
الحرب في غزة
فلسطين
أهالي غزة
سكان غزة
هدنة غزة
بدر عبد العاطي
ماركو روبيو
دونالد ترامب
عبد الفتاح السيسي
آخر الأخبار
استعدادات لقمة دولية بشأن غزة بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر (رويترز)
الأخبار العالمية
غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة
اليوم 01:23
فلسطينيون يشقون طريقهم على طول الساحل إلى الشمال صوب مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
500 ألف فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة
اليوم 01:23
يمنيون في أحد المرافق الصحية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
5400 انتهاك حوثي ضد القطاع الصحي في اليمن
اليوم 01:23
فلسطيني يدفع دراجته الهوائية وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة
اليوم 01:23
رجل أمام صراف آلي في بنك فلسطين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«النقد الفلسطينية»: إعادة الخدمات المصرفية في غزة قريباً
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©