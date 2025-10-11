غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة

القاهرة (وكالات)

أعلنت الرئاسة المصرية، أمس، انعقاد قمة «شرم الشيخ للسلام» غداً الاثنين، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة، حسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وناقش وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الأميركي ماركو روبيو ترتيبات القمة، تمهيداً لتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب بين إسرائيل و«حماس» في غزة.

كما ناقش الوزيران كذلك ترتيبات تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بين إسرائيل و«حماس»، والتي تشمل تبادل الرهائن والمعتقلين، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد عامين من الحرب المدمرة.

من جانبه، أعلن قصر الإليزيه، أمس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى مصر غداً لإجراء محادثات حول تنفيذ الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في غزة.

في غضون ذلك، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة نشر قوات دولية في قطاع غزة، وأهمية إعطاء شرعية دولية لاتفاق إنهاء الحرب، من خلال مجلس الأمن، مشيراً إلى أن بلاده تنوي استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار القطاع الفلسطيني المدمر.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه السيسي من رئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس، أمس، حيث جرى بحث المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها اتفاق وقف الحرب في غزة الذي تم التوصل إليه بمدينة شرم الشيخ، وفقاً لما صرح به المتحدث باسم الرئاسة المصرية عبر «فيسبوك». ودعا الرئيسان إلى البدء الفوري في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وأكد السيسي ضرورة التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ، أمس الأول، بوقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى خط محدد في قطاع غزة. وتعد هذه المرحلة الأولى ضمن الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي تتضمن نشر «قوة استقرار دولية» في القطاع.