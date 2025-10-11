الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«الأونروا»: 6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة

فلسطيني يدفع دراجته الهوائية وسط قطاع غزة (أ ف ب)
12 أكتوبر 2025 01:23

غزة (الاتحاد)

غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة
500 ألف فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة

أكدت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، أن لديها آلاف الشاحنات الجاهزة لدخول قطاع غزة، مشددة على أن 80% من قطاع غزة تم تدميرها بشكل كامل. 
وقال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين: «لدينا 6000 شاحنة تنتظر على أبواب القطاع»، كما أكد أن الوكالة مستعدة لتقديم مواد إغاثية تكفي سكان غزة لأشهر عدة. إلى ذلك، أوضح أن الأولوية تكمن في إعادة طلاب غزة إلى المدارس بعد عامين من الحرب المدمرة، مشدداً على أن 80% من قطاع غزة تم تدميرها جراء الحرب.
من جانبه، حث برنامج الغذاء العالمي، ومقره روما، الحكومة الإسرائيلية على السماح بسرعة بتسليم المزيد من المساعدات إلى سكان القطاع الذي مزقته الحرب. 
وقال مارتن فريك، ممثل البرنامج الأممي في ألمانيا والنمسا وليختنشتاين، لمجموعة «ار ان دي» الإعلامية: «هذه اللحظة مهمة للغاية لشعب غزة»، مؤكداً ضرورة أن يوفر وقف إطلاق النار الآن معابر حدودية آمنة وضمانات أمنية واضحة لنقل المساعدات»، مشدداً على «أن كل ساعة مهمة». وأوضح فريك أن 60 ألف طن من المواد الغذائية جاهزة للدخول في المعابر الحدودية، مع 100 ألف طن أخرى في طريقها إلى القطاع. وأشار إلى أن هذا سيكون كافياً لتزويد غزة بالمواد الغذائية لمدة ثلاثة أشهر تقريباً، شريطة أن يكون الوصول آمناً وموثوقاً. 
وأضاف أن برنامج الغذاء العالمي يمكن أن يصل إلى 1.6 مليون شخص، ويوفر لهم الخبز والدقيق والحصص الغذائية في الشهر الأول فقط، موضحاً أن إسرائيل تسيطر على مداخل قطاع غزة، وعليها أن تسمح بمرور المساعدات، وأن تضمن سلامة القوافل.
بدوره، حث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، الدول الأعضاء في المنظمة الدولية على الإسهام بسخاء في تمويل عملية الاستجابة الإنسانية في غزة، ودعم جهود تمكين المجتمعات الإنسانية من توسيع نطاق عملها الإنساني هناك.
وشدد ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، في تصريحات له على الحاجة الماسة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة لتمكين التعافي لسكانه، مشيراً إلى أن إعلان وقف إطلاق النار بعث أخيراً لهم أملاً جديداً في الإغاثة.

الأونروا
فلسطين
غزة
إسرائيل
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
برنامج الغذاء العالمي
الأمم المتحدة
المساعدات الإنسانية
المساعدات الإغاثية
