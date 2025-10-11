تحديات لا توصف تواجه آلاف النازحين في غزة

غزة (وكالات)

أفاد رئيس بلدية خان يونس جنوبي غزة ورئيس لجنة الطوارئ بالمحافظة، علاء الدين البطة، أمس، بأن 80% من مساحة محافظة خانيونس قد دمر بالكامل.

ونقل المكتب الإعلامي لبلدية خان يونس عن البطة قوله، خلال مؤتمر صحفي أمس، أن 400 ألف طن ركام في شوارع خان يونس فقط، ويتراكم مئات الآلاف في الأحياء جراء تدمير المساكن والأبنية والمشاريع الاقتصادية، كاشفاً عن إطلاق «تسع فرق ميدانية لفتح الشوارع ولكننا نحتاج لمعدات وآليات ضخمة نظراً لكمية الركام الكبيرة التي تغلق الطرق».

وأشار إلى تجريف وتدمير 206 آلاف متر طولي بنسبة 82% من إجمالي شبكة الطرق، وتجريف وتدمير 296 ألف متر طولي من شبكة التزويد بالمياه تضررت كلياً أو جزئياً مما أدى لخروجها عن الخدمة، أي ما نسبته 86% من إجمالي الشبكة. ولفت إلى 36 بئر مياه خرجت عن الخدمة بالكامل، ويعمل حالياً عدد من الآبار بكفاءة جزئية، موضحاً أن ثلاثة خزانات مياه مركزية دمرت وخرجت عن الخدمة.

وأفاد البطة بتضرر 130 ألف متر طولي من شبكة البنية التحتية للصرف الصحي، أي ما نسبته 68% من إجمالي الشبكة، كاشفاً عن تضرر 13 ألف متر طولي من شبكة الأمطار ما نسبته 62% من إجمالي الشبكة.

ولفت إلى تدمير 1900 مصيدة أمطار من أصل 2100 ما نسبته 90%، وتدمير كلي لاثنتين من محطات الصرف الصحي المركزية (منطقة الوفية الأوروبي)، موضحاً أن ثلاث محطات صرف صحي لحقت بها أضرار جزئية.

وأشار البطة إلى توقف منظومة جمع النفايات عن العمل لخروج مكب النفايات المركزي شرق خان يونس عن العمل بسبب العدوان بالتالي اللجوء لمكبات مؤقتة وسط الأهالي والنازحين غرب المدينة، لافتاً إلى تراكم 350 ألف طن نفايات في المكبات المؤقتة وبالقرب من مراكز الإيواء والنازحين.

وأكد تجريف وتدمير 136متنزهاً وحديقة وساحة عامة وميداناً، متحدثاً عن أن 66 مرفقاً بلدياً تدمرت بشكل كلي وبالغ، وتضرر 200 ألف متر طولي من شبكة إنارة الطرق و7400 فانوس إنارة و7200 عمود إنارة.

وطالب البطة المجتمع الدولي والمنظمات العالمية بضرورة إمداد بلديات القطاع بالآليات والمعدات اللازمة للعمل، وخاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة، داعياً إلى التدخل الفوري والعاجل لإدخال الكباشات والآليات الثقيلة من أجل رفع الركام وفتح الشوارع.

كما طالب بضرورة إمداد البلديات بالوقود اللازم لتشغيل المرافق الصحية والمائية لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية جراء استهداف القطاعات الخدماتية الأساسية.