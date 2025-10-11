مئات الآلاف عادوا إلى مدينة غزة منذ وقف إطلاق النار

عاد نصف مليون فلسطيني، اليوم السبت، إلى مدينة غزة في اليوم الثاني من وقف إطلاق النار مع شعور بعضهم بالارتياح لأن منازلهم لا تزال قائمة.

وأعلن الدفاع المدني في غزة أن أكثر من نصف مليون فلسطيني عادوا إلى شمال القطاع منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر أمس الجمعة.

واستغلت رجا سلمي، الهدنة لتعود سيرا إلى بيتها في مدينة غزة.

وقالت سلمي "مشينا ساعات طويلة، وكل خطوة كانت مليئة بالخوف والقلق على منزلي". لكن عندما وصلت إلى حيّ الرمال، وجدت أن بيتها "لم يعد موجودا، مجرد كومة من الركام".

وأضافت "وقفت أبكي أمامه... كل الذكريات تحوّلت إلى غبار".

ويُتوقع وصول قادة أجانب بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر الاثنين لدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

ينص الاتفاق على تبادل الرهائن المتبقين في قطاع غزة مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الاسرائيلية بحلول الساعة 9,00 بتوقيت غرينتش الاثنين.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم السبت، أنها جمعت في سجنين المعتقلين المتوقع الإفراج عنهم مقابل إعادة الرهائن في غزة.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستُفرج حماس عن 47 رهينة، أحياء وأموات إضافة إلى رفات رهينة احتجز في العام 2014.

في المقابل، ستُفرج إسرائيل عن 250 معتقلا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، و1700 معتقل من سكان غزة احتجزوا منذ اندلاع الحرب.