الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مئات الآلاف عادوا إلى مدينة غزة منذ وقف إطلاق النار

مئات الآلاف يعودون إلى مدينة غزة
11 أكتوبر 2025 22:04

عاد نصف مليون فلسطيني، اليوم السبت، إلى مدينة غزة في اليوم الثاني من وقف إطلاق النار مع شعور بعضهم بالارتياح لأن منازلهم لا تزال قائمة.
وأعلن الدفاع المدني في غزة أن أكثر من نصف مليون فلسطيني عادوا إلى شمال القطاع منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر أمس الجمعة.
واستغلت رجا سلمي، الهدنة لتعود سيرا إلى بيتها في مدينة غزة.
وقالت سلمي "مشينا ساعات طويلة، وكل خطوة كانت مليئة بالخوف والقلق على منزلي". لكن عندما وصلت إلى حيّ الرمال، وجدت أن بيتها "لم يعد موجودا، مجرد كومة من الركام".
وأضافت "وقفت أبكي أمامه... كل الذكريات تحوّلت إلى غبار".
ويُتوقع وصول قادة أجانب بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر الاثنين لدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
ينص الاتفاق على تبادل الرهائن المتبقين في قطاع غزة مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الاسرائيلية بحلول الساعة 9,00 بتوقيت غرينتش الاثنين.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم السبت، أنها جمعت في سجنين المعتقلين المتوقع الإفراج عنهم مقابل إعادة الرهائن في غزة.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستُفرج حماس عن 47 رهينة، أحياء وأموات إضافة إلى رفات رهينة احتجز في العام 2014.
في المقابل، ستُفرج إسرائيل عن 250 معتقلا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، و1700 معتقل من سكان غزة احتجزوا منذ اندلاع الحرب.

أخبار ذات صلة
غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة
500 ألف فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة
المصدر: وكالات
قطاع غزة
غزة
عودة
وقف إطلاق النار
آخر الأخبار
استعدادات لقمة دولية بشأن غزة بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر (رويترز)
الأخبار العالمية
غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة
اليوم 01:23
فلسطينيون يشقون طريقهم على طول الساحل إلى الشمال صوب مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
500 ألف فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة
اليوم 01:23
يمنيون في أحد المرافق الصحية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
5400 انتهاك حوثي ضد القطاع الصحي في اليمن
اليوم 01:23
فلسطيني يدفع دراجته الهوائية وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة
اليوم 01:23
رجل أمام صراف آلي في بنك فلسطين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«النقد الفلسطينية»: إعادة الخدمات المصرفية في غزة قريباً
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©