الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب يأمر بدفع رواتب الجيش مع استمرار إغلاق الحكومة

عناصر من الحرس الوطني التابع للجيش الأميركي في ممفيس بولاية تينيسي
11 أكتوبر 2025 22:34

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه أصدر أمرًا بدفع رواتب الجيش الأسبوع المقبل، على الرغم من الإغلاق الحكومي الذي يعاني منه العديد من موظفي الخدمة المدنية الاتحاديون الذين يعملون دون رواتب.
وأضاف ترامب أنه أمر وزير الدفاع بيت هيغسيث "باستخدام جميع الأموال المتاحة لدفع رواتب جنودنا في 15 أكتوبر".
وألقى ترامب باللوم مجددًا على الديمقراطيين في أزمة توقف تمويل الحكومة الاتحادية التي دخلت أسبوعها الثاني.
وكتب على منصته "تروث سوشيال": "لن أسمح للديمقراطيين باحتجاز جيشنا وأمن أمتنا بأكمله رهينة من خلال إغلاقهم الحكومي الخطير".
ودخلت أزمة الإغلاق يومها الحادي عشر اليوم السبت.
ويرفض أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزب الديمقراطي التصويت لصالح مشروع قانون تقدم به الجمهوريون من شأنه أن يوفر تمويلا حكوميا مؤقتا لأنه لا يتضمن أموالا لدعم التأمين الصحي للأميركيين ذوي الدخل المنخفض.
ويتبادل قادة الجمهوريين والديمقراطيين الاتهامات بالمسؤولية عن الإغلاق الذي بدأ في الأول من أكتوبر الجاري بعد فشل الكونغرس في الموافقة على تشريع جديد للإنفاق.

المصدر: وكالات
دونالد ترامب
الجيش الأميركي
الرواتب
الإغلاق الحكومي
