الأخبار العالمية

منح فهد يوسف سعود الصباح «وسام الإنتربول من الطبقة العليا»

منح فهد يوسف سعود الصباح «وسام الإنتربول من الطبقة العليا»
11 أكتوبر 2025 22:46

ليون (وام)
منحت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت «وسام الإنتربول من الطبقة العليا» والذي قدّمه لمعاليه، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس المنظمة بحضور فالدسي أوركيزا أمينها العام وذلك تقديراً لدور دولة الكويت وجهودها في دعم أعمال المنظمة وتعزيز التعاون الأمني الدولي.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح لمقر الأمانة العامة لـ(الإنتربول) بمدينة ليون الفرنسية وكان في استقباله اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).
ناقش الجانبان، خلال الزيارة التي تعكس قوة الشراكة بين دولة الكويت والإنتربول خاصة على صعيد تعزيز التعاون متعدد الأطراف في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، قضايا الأمن الدولي والابتكار في إنفاذ القانون وحماية الفئات الهشّة والجرائم المالية، بما يعزّز مواءمة الجهود الوطنية مع أدوات الإنتربول التشغيلية وقواعد بياناته.

