الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بحضور 20 زعيما.. مصر تنظم قمة بشأن إنهاء حرب غزة

تحضيرات قمة شرم الشيخ بشأن إنهاء الحرب في غزة
12 أكتوبر 2025 00:27

قال متحدث باسم الرئاسة المصرية، السبت، إن مصر تستضيف قمة دولية في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر يوم الاثنين لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.
وأكدت الرئاسة المصرية، في بيان "تُعقد قمة دولية تحت عنوان قمة شرم الشيخ للسلام... الاثنين الموافق 13 (تشرين الأول) أكتوبر 2025، برئاسة مشتركة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترامب".
وأشار البيان إلى "مشاركة قادة أكثر من عشرين دولة" في القمة التي "تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة" وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن الإقليمي.
ومن بين القادة المشاركين في القمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. بينما لم تتأكد بعد مشاركة المستشار الألماني فريدريش ميرتس رغم تلقيه دعوة من الرئيس السيسي لحضور القمة.

أخبار ذات صلة
غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة
500 ألف فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة
المصدر: وكالات
قمة
حرب غزة
غزة
وقف إطلاق النار
قطاع غزة
شرم الشيخ
آخر الأخبار
استعدادات لقمة دولية بشأن غزة بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر (رويترز)
الأخبار العالمية
غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة
اليوم 01:23
فلسطينيون يشقون طريقهم على طول الساحل إلى الشمال صوب مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
500 ألف فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة
اليوم 01:23
يمنيون في أحد المرافق الصحية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
5400 انتهاك حوثي ضد القطاع الصحي في اليمن
اليوم 01:23
فلسطيني يدفع دراجته الهوائية وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة
اليوم 01:23
رجل أمام صراف آلي في بنك فلسطين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«النقد الفلسطينية»: إعادة الخدمات المصرفية في غزة قريباً
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©