باتريك هيرميني يفوز بالانتخابات الرئاسية في سيشل

فاز باتريك هيرميني، مرشح حزب "سيشل المتحدة"، في الانتخابات الرئاسية في سيشل بحصوله على أكثر من 50% من الأصوات.

وأفادت لجنة الانتخابات الوطنية في سيشل أن هيرميني حصل على 52.7% من الأصوات، متفوقًا على الرئيس المنتهية ولايته ويفل رامكالاون الذي نال 47.3%.

ويبلغ هيرميني من العمر 62 عامًا، وهو الرئيس السابق للبرلمان، ويقود حزب "سيشل المتحدة" الذي حكم سيشل منذ عام 1977 حتى خسارته السلطة عام 2020 لصالح حزب "لينيون ديموكراتيك سيسيلوا" الحاكم.

وكانت الجولة الأولى التي جرت في نهاية سبتمبر الماضي أسفرت عن حصول هيرميني على 48.8% من الأصوات مقابل 46.4% لرامكالاون، ما استدعى إجراء جولة إعادة بينهما خلال الفترة من 9 حتى 11 أكتوبر الجاري لتحديد الفائز النهائي.