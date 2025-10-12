الإثنين 13 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

باتريك هيرميني يفوز بالانتخابات الرئاسية في سيشل

باتريك هيرميني يفوز بالانتخابات الرئاسية في سيشل
12 أكتوبر 2025 10:38

فاز باتريك هيرميني، مرشح حزب "سيشل المتحدة"، في الانتخابات الرئاسية في سيشل بحصوله على أكثر من 50% من الأصوات.

وأفادت لجنة الانتخابات الوطنية في سيشل أن هيرميني حصل على 52.7% من الأصوات، متفوقًا على الرئيس المنتهية ولايته ويفل رامكالاون الذي نال 47.3%.

أخبار ذات صلة
سيشل ستجري جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية

ويبلغ هيرميني من العمر 62 عامًا، وهو الرئيس السابق للبرلمان، ويقود حزب "سيشل المتحدة" الذي حكم سيشل منذ عام 1977 حتى خسارته السلطة عام 2020 لصالح حزب "لينيون ديموكراتيك سيسيلوا" الحاكم.

وكانت الجولة الأولى التي جرت في نهاية سبتمبر الماضي أسفرت عن حصول هيرميني على 48.8% من الأصوات مقابل 46.4% لرامكالاون، ما استدعى إجراء جولة إعادة بينهما خلال الفترة من 9 حتى 11 أكتوبر الجاري لتحديد الفائز النهائي.

المصدر: وام
سيشل
الانتخابات الرئاسية
آخر الأخبار
هالاند يقود «الجيل الذهبي» لإعادة المجد إلى النرويج
الرياضة
هالاند يقود «الجيل الذهبي» لإعادة المجد إلى النرويج
اليوم 14:26
ميسي في المدرجات.. مدرب الأرجنتين يختبر «الجيل الجديد»!
الرياضة
ميسي في المدرجات.. مدرب الأرجنتين يختبر «الجيل الجديد»!
اليوم 14:25
فاشرو وريندركنيش يحصدان ثمار «مغامرة شنغهاي» المدهشة
الرياضة
فاشرو وريندركنيش يحصدان ثمار «مغامرة شنغهاي» المدهشة
اليوم 14:23
بتنظيم جمعية الإمارات.. «كردستان لجمال الخيل» تسجّل نجاحاً كبيراً
الرياضة
بتنظيم جمعية الإمارات.. «كردستان لجمال الخيل» تسجّل نجاحاً كبيراً
اليوم 14:20
رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
اليوم 14:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©