الإثنين 13 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

البابا يدعو إلى "الشجاعة" لإكمال اتفاق السلام في غزة

البابا ليو الرابع عشر
12 أكتوبر 2025 16:33

دعا البابا ليو الرابع عشر، اليوم الأحد، إلى التحلي بـ"الشجاعة" من أجل تحقيق السلام في قطاع غزة، قبل يوم من انعقاد قمة بمشاركة قادة من العالم في مصر.
وقال البابا في الفاتيكان إن "الاتفاق لبدء تطبيق آلية السلام بعث بصيص أمل في الأرض المقدسة".
وتابع "أشجع جميع الأطراف المعنية على المضي بشجاعة على الطريق نحو سلام عادل ودائم يحترم التطلعات المشروعة للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني".
تستضيف مصر، بعد ظهر غد الاثنين في شرم الشيخ، قمة من أجل السلام في غزة يترأسها الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأميركي دونالد ترامب، ويشارك فيها قادة أكثر من عشرين دولة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وستتناول المناقشات خلالها سبل تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال البابا "خلّف عامان من النزاع موتا ودمارا في كل مكان، وخصوصا في قلوب أولئك الذين خسروا بصورة وحشية أطفالهم وأهلهم وأصدقاءهم، كل شيء".
وسأل الله أن يساعد في "تحقيق ما يبدو حاليا مستحيلاً على البشر، وهو إعادة اكتشاف الآخر على أنه ليس عدوا، بل شقيق يجب النظر إليه ومسامحته وتقديم أمل المصالحة له".

المصدر: آ ف ب
البابا
البابا ليو الرابع عشر
بابا الفاتيكان
السلام
قطاع غزة
غزة
