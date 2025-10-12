روسيا توجه تحذيرات للدول الغربية بشأن أزمة أوكرانيا

قال الكرملين إن روسيا تشعر بقلق عميق إزاء احتمال تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، محذرا من أن الأزمة وصلت إلى لحظة تصعيد "دراماتيكي" من جميع الأطراف.

ووفقا لخدمة أبحاث الكونغرس الأميركي، يبلغ مدى صواريخ "توماهوك" 2500 كيلومترا، مما يعني أن أوكرانيا ستكون قادرة، إذا توفرت لها هذه الصواريخ، على توجيه ضربات بعيدة المدى في عمق روسيا، بما في ذلك العاصمة موسكو. ويمكن لبعض الطرازات القديمة وغير المستخدمة حاليا من "توماهوك" حمل رأس نووي.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية للتلفزيون، في تصريحات بثت اليوم الأحد، إن "مسألة الصواريخ توماهوك تثير قلقا بالغا... هذه لحظة دراماتيكية حقا... التوتر يتصاعد من جميع الأطراف".

وأضاف بيسكوف إنه إذا تم إطلاق صواريخ "توماهوك" على روسيا، فسيتعين على موسكو أن تأخذ في الاعتبار أن بعض إصدارات الصاروخ يمكن أن تحمل رؤوسا نووية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هذا الشهر، إن أي توريد لمثل هذه الصواريخ إلى أوكرانيا سيؤدي إلى "مرحلة جديدة نوعيا من التصعيد".