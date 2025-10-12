الإثنين 13 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

لوكاشينكو يعلّق على احتمال تسليم صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا

ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا
12 أكتوبر 2025 17:15

أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، عن اعتقاده بأن المفاوضات بين واشنطن وكييف لتسليم أوكرانيا صواريخ "توماهوك" بعيدة المدى لن تفضي إلى اتفاق.
وقال لوكاشينكو، في مقابلة مع قناة "روسيا 1"، إن "لكل سم ترياق. وأعتقد أن رئيس الولايات المتحدة يدرك هذا أكثر من أي شخص آخر... فهو يدرك أن هذا لا ينبغي أن يحدث، ويعتقد أن الأمر لن يصل إلى هذا الحد. هذا اعتقادي، من خلال معرفتي الشخصية به. لذا، سيكون كل شيء على ما يرام"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.
وأضاف الرئيس البيلاروسي "أعتقد أننا بحاجة إلى التهدئة في هذا الصدد. صديقنا دونالد (ترامب الرئيس الأميركي) لديه تكتيك محدد للتعامل مع القضايا الأكثر إلحاحا أولا... لذلك، لا ينبغي أن نتعامل مع هذا الأمر بجدية شديدة كما لو أنه سيحدث غدا".
وقال لوكاشينكو "كنت أميل بشكل متزايد إلى اتهام القادة الأوروبيين بالعجز عن التوصل إلى اتفاق، لكننا تلقينا الكثير من المعلومات في الأيام الأخيرة تفيد بأن المشكلة هنا ليست في الولايات المتحدة، التي تسعى جاهدة لإحراز تقدم هنا (في حل الوضع في أوكرانيا)، ولا في روسيا، التي تستعد لإحراز تقدم، ولا في القادة الأوروبيين". 

المصدر: د ب أ
ألكسندر لوكاشينكو
صواريخ توماهوك
أوكرانيا
