الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي يلتزم بالمساهمة في إعادة إعمار غزة

فلسطينيون يبحثون عن مقتنيات بين أنقاض عمارات ومنازل مدمرة في غزة
12 أكتوبر 2025 19:03

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، التزامه بالمساهمة في عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة والإنعاش لتمهيد الطريق لاستقرار طويل الأمد بعد التطبيق الكامل لوقف إطلاق النار.
وقال أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، في بيان، إنه سيشارك في "قمة شرم الشيخ للسلام" غدا نيابة عن الاتحاد الأوروبي، بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
كما أكد كوستا التزام التكتل الأوروبي الراسخ بالسلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط القائم على حل الدولتين.

  • أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي
    أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي

وقال البيان "سيبدأ غدا في مصر مسارٌ طويلٌ نحو السلام، والمجتمع الدولي متحدٌ في التزامه بمستقبلٍ يعيش فيه الفلسطينيون والإسرائيليون جنبًا إلى جنب في سلامٍ وأمان. ولأول مرةٍ منذ زمنٍ طويل، ثمة أملٌ حقيقي".
وأضاف "آمل في إطلاق سراح جميع الرهائن، ووقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى غزة.. آمل في سلام عادل ومستدام، ومستقبل أكثر إشراقًا، قائمٍ على حل الدولتين. معًا، سنساعد في إعادة إعمار غزة ونُساعد في تضميد الجراح".
كان أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي شارك، في سبتمبر الماضي، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، في المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي نظمته المملكة العربية السعودية وفرنسا خلال انعقاد الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
قطاع غزة
غزة
إعادة الإعمار
إعادة إعمار غزة
