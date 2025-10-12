زيلينسكي يطلب من فرنسا دفاعات جوّية وصواريخ

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، مزيدا من أنظمة الدفاع الجويّ والصواريخ، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونشر زيلينكسي، على صفحته على موقع فيسبوك "تحدثت مع الرئيس إيمانويل ماكرون (..) أطلعته على احتياجاتنا الأولوية، وفي مقدمها أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ".

وقال زيلنسكي إن "أكثر من 3100 مسيّرة و92 صاروخا ونحو 1360 قذيفة أطلقت على أوكرانيا" في الأسبوع الماضي.

يأتي اتصال زيلينسكي بماكرون غداة اتصاله بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، داعيا إياه إلى التفاوض حول السلام في أوكرانيا، بعدما انتزع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال، في اتصاله مع ترامب "إن كان ممكنا وقف حرب في منطقة ما، فمن المؤكد أن حروبا أخرى يمكن أيضا وقفها".