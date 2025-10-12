قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية كارولاينا الجنوبية

قال مكتب قائد شرطة مقاطعة بيوفورت في ولاية كارولاينا الجنوبية في الولايات المتحدة إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 20 في إطلاق نار في مطعم ببلدة في جزيرة، اليوم الأحد.

وأضاف المكتب، في بيان، أن قوات الشرطة استدعيت إلى مقهى في "جزيرة سانت هيلينا" قبل الساعة الواحدة صباحا بقليل ووجدوا أشخاصا عدة يعانون من جروح ناجمة عن طلقات نارية.

وذكرت السلطات أن أربعة من المصابين في حالة حرجة.

وقال مكتب قائد الشرطة إنه يحقق في الحادث، لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل. كما رفض المكتب الإفصاح عن أسماء القتلى قبل إخطار أفراد أسرهم.

وذكر المكتب أن مئات الأشخاص كانوا في المقهى لحظة إطلاق النار.

وتابع "هذا حادث مأساوي وصعب على الجميع".

وتزايدت حوادث إطلاق النار العشوائي خلال العقد الماضي في الولايات المتحدة.

وينقسم الأميركيون، إلى حد بعيد، على أسس سياسية فيما يتعلق بالحلول الممكنة لهذه الظاهرة، إذ يفضل الديمقراطيون فرض مزيد من القيود على الأسلحة النارية، في حين يدعم الجمهوريون حقوق حمل السلاح وتطبيق أفضل للقوانين المناهضة لجرائم العنف.