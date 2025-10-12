الإثنين 13 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب بشأن التجارة: نريد مساعدة الصين لا إيذاءها

ترامب بشأن التجارة: نريد مساعدة الصين لا إيذاءها
12 أكتوبر 2025 21:16

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة "تريد مساعدة الصين، لا إلحاق الضرر بها"، متخذًا لهجة تصالحية بعد أن هدد، قبل أيام، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي "الولايات المتحدة تريد مساعدة الصين، لا إلحاق الضرر بها!!!"، مضيفًا "الرئيس شي (جيبينغ) المحترم لا يريد لبلاده أن تعاني من الكساد، وأنا أيضًا لا أريد ذلك".
في المقابل، قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأحد، إن "التهديد بفرض رسوم جمركية مرتفعة عند كل منعطف ليس النهج الصحيح للتعامل مع الصين".
وتخضع المنتجات الصينية حاليا لرسوم جمركية أميركية نسبتها 30 في المئة بناء على الرسوم التي فرضها ترامب.
وتبلغ الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين ردا على ذلك 10 في المئة حاليا.
وصرح ترامب، يوم الجمعة، بأنه سيفرض رسوما إضافية من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر المقبل، ردًا على ما وصفه بقيود تصدير صينية جديدة "صارمة للغاية" على المعادن الأرضية النادرة.

