الإثنين 13 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زلزال جديد يهز الفلبين

منزل مدمر جراء الزلزال في الفلبين
12 أكتوبر 2025 22:18

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر جزيرة ليتي في الفلبين، اليوم الاثنين، حسبما أفاد به المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض.
وتعرضت الفلبين لعدة زلازل وهزات ارتدادية خلال الأيام القليلة الماضية أسفرت عن قتلى وخسائر مادية.  
تجرى عمليات إغاثة على قدم وساق في مختلف أنحاء جزيرة مينداناو، التي ضربتها زلازل قوية متتالية في الأيام الماضية، بما في ذلك الزلزال الأخير الذي بلغت قوته ست درجات والذي ضرب سوريجاو ديل سور في وقت متأخر من أمس السبت.
وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل إن الزلزال الذي وقع أمس السبت، بلغت قوته 6,2 درجة، ووقع على بعد 28 كيلومترا شمال شرق كاغويت في سوريجاو ديل سور، حسب وكالة أنباء الفلبين اليوم الأحد.
ومازالت السلطات تقيم الأضرار في البلدات المتضررة، بما في ذلك تاجو وسوريجاو ديل سور، حيث مازال الوصول إلى جسر تاجو-لاباز مقتصرا على المركبات الخفيفة.
وفي بيان أصدره مجلس الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها اليوم الأحد، ظل الجسر سالكا، لكن بمعدل مرور واحد في كل مرة لجميع المركبات، مع مراعاة مناطق عدم التوقف أثناء المرور.
وأضاف البيان "يتم السماح فقط بمرور الشاحنات الثقيلة ذات الست عجلات إذا لم تكن محملة".
وبينما تستمر جهود التقييم، طمأنت وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية الجمهور أن مساعدات الإغاثة ستبقى بدون انقطاع لمساعدة الأسر على التعافي.

أخبار ذات صلة
شرطة دبي تعزز الوعي الأمني والمروري بين الجالية الفلبينية
زلزال قوي يضرب مقاطعة "بابوا" في إندونيسيا
المصدر: وكالات
الفلبين
زلازل
زلزال
آخر الأخبار
هالاند يقود «الجيل الذهبي» لإعادة المجد إلى النرويج
الرياضة
هالاند يقود «الجيل الذهبي» لإعادة المجد إلى النرويج
اليوم 14:26
ميسي في المدرجات.. مدرب الأرجنتين يختبر «الجيل الجديد»!
الرياضة
ميسي في المدرجات.. مدرب الأرجنتين يختبر «الجيل الجديد»!
اليوم 14:25
فاشرو وريندركنيش يحصدان ثمار «مغامرة شنغهاي» المدهشة
الرياضة
فاشرو وريندركنيش يحصدان ثمار «مغامرة شنغهاي» المدهشة
اليوم 14:23
بتنظيم جمعية الإمارات.. «كردستان لجمال الخيل» تسجّل نجاحاً كبيراً
الرياضة
بتنظيم جمعية الإمارات.. «كردستان لجمال الخيل» تسجّل نجاحاً كبيراً
اليوم 14:20
رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
اليوم 14:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©