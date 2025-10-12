زلزال جديد يهز الفلبين

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر جزيرة ليتي في الفلبين، اليوم الاثنين، حسبما أفاد به المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض.

وتعرضت الفلبين لعدة زلازل وهزات ارتدادية خلال الأيام القليلة الماضية أسفرت عن قتلى وخسائر مادية.

تجرى عمليات إغاثة على قدم وساق في مختلف أنحاء جزيرة مينداناو، التي ضربتها زلازل قوية متتالية في الأيام الماضية، بما في ذلك الزلزال الأخير الذي بلغت قوته ست درجات والذي ضرب سوريجاو ديل سور في وقت متأخر من أمس السبت.

وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل إن الزلزال الذي وقع أمس السبت، بلغت قوته 6,2 درجة، ووقع على بعد 28 كيلومترا شمال شرق كاغويت في سوريجاو ديل سور، حسب وكالة أنباء الفلبين اليوم الأحد.

ومازالت السلطات تقيم الأضرار في البلدات المتضررة، بما في ذلك تاجو وسوريجاو ديل سور، حيث مازال الوصول إلى جسر تاجو-لاباز مقتصرا على المركبات الخفيفة.

وفي بيان أصدره مجلس الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها اليوم الأحد، ظل الجسر سالكا، لكن بمعدل مرور واحد في كل مرة لجميع المركبات، مع مراعاة مناطق عدم التوقف أثناء المرور.

وأضاف البيان "يتم السماح فقط بمرور الشاحنات الثقيلة ذات الست عجلات إذا لم تكن محملة".

وبينما تستمر جهود التقييم، طمأنت وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية الجمهور أن مساعدات الإغاثة ستبقى بدون انقطاع لمساعدة الأسر على التعافي.