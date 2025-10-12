الإثنين 13 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسبانيا تشهد فيضانات مع هطول أمطار غزيرة

فيضانات في كاتالونيا مع هطول أمطار غزيرة
12 أكتوبر 2025 22:46

ضربت فيضانات جديدة إسبانيا، اليوم الأحد، في الوقت الذي أُعلن فيه عن حالة تأهب قصوى في منطقة كتالونيا تحسبًا لأمطار غزيرة.
وتسببت العاصفة "أليس" في حدوث فيضانات في جزيرتي مايوركا وإبيزا.
وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية تحذيرًا أحمر من هطول أمطار غزيرة في مقاطعة تاراغونا، محذرة من هطول 180 ملم من الأمطار خلال 12 ساعة في دلتا نهر "إيبرو".
وأضافت الوكالة، على موقعها الإلكتروني "سجلت فيضانات في بعض المناطق".
وبدأت التقارير تُشير إلى اضطراب حركة السكك الحديدية والطرق في إقليم كتالونيا مع تراكم المياه على المسارات والطرق السريعة.
وأرسلت دائرة الحماية المدنية في كتالونيا تنبيهًا هاتفيًا يحث سكان منطقة "مونتسيا" على تجنب السفر والاقتراب من المجاري المائية.
وانضم رئيس الحكومة الإقليمية، سلفادور إيلا، إلى الدعوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مناشدًا السكان "اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر".

أخبار ذات صلة
بينج يكمل «الثلاثية» في «جولة دي بي ورلد»
رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك إسبانيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
المصدر: وكالات
فيضانات
أمطار غزيرة
إسبانيا
كاتالونيا
آخر الأخبار
هالاند يقود «الجيل الذهبي» لإعادة المجد إلى النرويج
الرياضة
هالاند يقود «الجيل الذهبي» لإعادة المجد إلى النرويج
اليوم 14:26
ميسي في المدرجات.. مدرب الأرجنتين يختبر «الجيل الجديد»!
الرياضة
ميسي في المدرجات.. مدرب الأرجنتين يختبر «الجيل الجديد»!
اليوم 14:25
فاشرو وريندركنيش يحصدان ثمار «مغامرة شنغهاي» المدهشة
الرياضة
فاشرو وريندركنيش يحصدان ثمار «مغامرة شنغهاي» المدهشة
اليوم 14:23
بتنظيم جمعية الإمارات.. «كردستان لجمال الخيل» تسجّل نجاحاً كبيراً
الرياضة
بتنظيم جمعية الإمارات.. «كردستان لجمال الخيل» تسجّل نجاحاً كبيراً
اليوم 14:20
رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
اليوم 14:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©