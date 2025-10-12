إسبانيا تشهد فيضانات مع هطول أمطار غزيرة

ضربت فيضانات جديدة إسبانيا، اليوم الأحد، في الوقت الذي أُعلن فيه عن حالة تأهب قصوى في منطقة كتالونيا تحسبًا لأمطار غزيرة.

وتسببت العاصفة "أليس" في حدوث فيضانات في جزيرتي مايوركا وإبيزا.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية تحذيرًا أحمر من هطول أمطار غزيرة في مقاطعة تاراغونا، محذرة من هطول 180 ملم من الأمطار خلال 12 ساعة في دلتا نهر "إيبرو".

وأضافت الوكالة، على موقعها الإلكتروني "سجلت فيضانات في بعض المناطق".

وبدأت التقارير تُشير إلى اضطراب حركة السكك الحديدية والطرق في إقليم كتالونيا مع تراكم المياه على المسارات والطرق السريعة.

وأرسلت دائرة الحماية المدنية في كتالونيا تنبيهًا هاتفيًا يحث سكان منطقة "مونتسيا" على تجنب السفر والاقتراب من المجاري المائية.

وانضم رئيس الحكومة الإقليمية، سلفادور إيلا، إلى الدعوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مناشدًا السكان "اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر".