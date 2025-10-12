الإثنين 13 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

زيلينسكي: الجيش الأوكراني يحرز تقدما ميدانيا

جنود أوكرانيون يطلقون صاروخًا من نظام "هيمارس" في منطقة دونتسك
12 أكتوبر 2025 23:19

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن قوات بلاده حققت مكاسب خلال هجوم مضاد شنته بمنطقة زابوريجيا في الجنوب وفي جزء من منطقة دونيستك في الشرق.
وتقول كييف منذ أسابيع عدة إن قواتها تتقدم في محيط بلدة "دوبروبيليا"، قرب المركز اللوجستي بوكروفسك، وهي أحد الأهداف الرئيسية للقوات الروسية التي تتقدم صوب الغرب عبر منطقة دونيتسك.
وأشاد زيلينسكي، خلال خطابه الليلي المصور، بقوات كييف وقال إنها تقدمت لأكثر من ثلاثة كيلومترات في منطقة زابوريجيا جنوبا.
وقال "في هذا الوقت، تواصل القوات الأوكرانية تحركات هجومنا المضاد قرب دبروبيليا، ولكن في قطاعات أخرى أيضا، وبالتحديد في منطقة زابوريجيا قرب أوريخيف".
وأضاف "هناك، تقدمت قواتنا اليوم أكثر من ثلاثة كيلومترات".

