رئيس مدغشقر يحذر من محاولة انقلاب في البلاد

أنتاناناريفو (وكالات)



قال أندريه راجولينا، رئيس مدغشقر، إن هناك محاولة انقلاب تجري في البلاد الواقعة في المحيط الهندي، بعد يوم من انضمام أفراد من فصيل نخبة بالجيش للاحتجاجات التي يقودها الشباب ضد الحكومة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس البلاد أنه «يرغب في إبلاغ الدولة والمجتمع الدولي بأن هناك محاولة غير قانونية للسيطرة على السلطة تتم بالقوة».

وأضاف البيان «في ظل خطورة هذا الوضع، يدين رئيس الجمهورية بشدة محاولة زعزعة الاستقرار، ويدعو جميع قوى الدولة للاتحاد للدفاع عن النظام الدستوري وسيادة البلاد».

ولم يوضح البيان هوية الذين يحاولون الإطاحة بالحكومة، ولكنّ أفراداً من القوات المسلحة انضموا للاحتجاجات التي يقودها الشباب ضد راجولينا أمس الأول.