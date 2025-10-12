اليمين المتطرف يخسر انتخابات عمدة مدينة في ألمانيا

اختار الناخبون في مدينة بشرق ألمانيا مرشحا مستقلا على منافس من حزب البديل من أجل ألمانيا، اليوم الأحد، مما أدى إلى منع تحقيق أول فوز للحزب اليميني المتطرف في انتخابات للفوز بمنصب عمدة مدينة.

في مدينة "فرانكفورت آن دير أودر"، فاز المرشح المستقل أكسل شتراسر بنسبة 69,8% من الأصوات ضد مرشح حزب البديل من أجل ألمانيا ويلكو مولر، الذي حصل على 30,2% وفقا للنتائج الأولية. وكانت نسبة الإقبال 49,4%.

في الجولة الأولى من التصويت في 21 سبتمبر الماضي، ، حصل شتراسر على 32,4% من الأصوات ومولر على 30,2%، بينما أقصي مرشحا حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي (المنتمي إلى تيار يمين الوسط) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (المنتمي إلى تيار يسار الوسط) من الجولة الأولى.

يشار إلى أن ألمانيا بها مدينتان تحملان اسم فرانكفورت، الأولى "فرانكفورت آن دير أودر" (أي الواقعة على نهر أودر الحدودي)، وهي مدينة تقع في ولاية براندنبورج شرقي ألمانيا، على الحدود مع بولندا مباشرة، والثانية "فرانكفورت آم ماين" (أي الواقعة على نهر ماين)، الواقعة غربي ألمانيا وهي المركز المالي الأكبر.

وذكرت رابطة المدن والبلديات الألمانية أنه لا يوجد حاليا أي رئيس بلدية ينتمي رسميا إلى حزب البديل في أي مدينة ذات حجم كبير في البلاد.

وكان تيم لوخنر قد أصبح رئيس بلدية بلدة "بيرنا" القريبة من الحدود التشيكية، بعد أن رشحه حزب البديل للانتخابات عام 2023، رغم أنه يعد من الناحية الرسمية مستقلا. كما يشغل روبرت زيسلمان، أحد سياسيي حزب البديل، منصب رئيس منطقة زونيبرج في ولاية تورينجن، ويوجد أيضا رؤساء بلديات من حزب البديل في بلدات صغيرة بولاية سكسونيا أنهالت شرقي البلاد.

وكان مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية براندنبورج صنف هذا العام فرع حزب البديل في الولاية على أنه حزب "يميني متطرف على نحو مؤكد"، وهو توصيف يرفضه الحزب ويصفه بأنه ذو دوافع سياسية.

وقال مسؤولو ولاية براندنبورج إن حزب البديل أظهر ازدراء للمؤسسات الحكومية، بينما أضاف فيلفريد بيترز رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية في الولاية أن الحزب يدعو إلى "التمييز والإقصاء" للأشخاص الذين يدخلون ضمن "التيار الألماني السائد".