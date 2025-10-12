إعلان تشكيل حكومة جديدة في فرنسا

أعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء الأحد، تشكيل حكومة جديدة تضم شخصيات معروفة وأخرى جديدة، وذلك بهدف تجنيب فرنسا مزيدا من التأزم السياسي.

وقال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إن هذه الحكومة "شُكّلت لكي تحظى فرنسا بموازنة قبل نهاية العام".

لم تستمر حكومة لوكورنو الأولى سوى 14 ساعة.

واحتفظ جان-نويل بارو وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة بمنصبه في الحكومة الجديدة. بينما أسندت حقيبة الدفاع إلى وزيرة العمل في الحكومة المستقيلة كاترين فوتران.

وعين رولان ليسكور، وزيرا للمالية.

وتعهد لوكورنو بتشكيل حكومة "تجديد وتنوع"، لكنه تمسك باختياراته السابقة للمناصب الثلاثة العليا، والتي تضم أيضا وزيري الخارجية جان نويل بارو والعدل جيرالد دارمانان.

وكان أبرز تغيير في الاختيارات الوزارية هو وزير الداخلية المقبل لوران نونيز، قائد شرطة العاصمة باريس، الذي حل محل برونو روتايو زعيم حزب الجمهوريين المحافظ.

واجتمع لوكورنو مع الرئيس إيمانويل ماكرون لوضع القائمة، مساء الأحد، بعد يومين من إعادة تعيينه رئيسا للوزراء وفي خضم أسوأ أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود.