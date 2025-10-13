الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في المكسيك

13 أكتوبر 2025 07:45

ارتفعت حصيلة الأمطار الغزيرة في شرق المكسيك ووسطها إلى 44 قتيلاً، وفق الحكومة الفدرالية، في حين يواجه عناصر الدفاع المدني والعسكريون صعوبات في فتح الطرق المقطوعة للوصول إلى القرى المعزولة.

وسُجّلت ثلاث وفيات جديدة مقارنة بالحصيلة السابقة والتي كانت تفيد بمقتل 41 شخصاً. وولاية هيدالغو بوسط البلاد هي مع بويبلا وفيراكروز من بين المناطق الأكثر تضرراً من حيث الخسائر البشرية والأضرار المادية، وفق بيان لوزارة الأمن.

وأشار البيان إلى أن الحكومة "تسرّع الجهود" لتقديم المساعدة للمناطق المتضررة.
وتعرّضت هذه المناطق التي تمر عبرها سلسلة جبال سييرا مادري الشرقية والتي تقع بمحاذاة سواحل خليج المكسيك، لعاصفة استوائية تسببت في هطول أمطار غزيرة منذ الخميس.
وتسبّبت هذه الأمطار بفيضان أنهر وبغمر المياه قرى بكاملها وبانزلاقات للتربة، إضافة إلى انهيار طرق وجسور وانقطاع التيار الكهربائي وخدمات الاتصالات.

المصدر: وكالات
الفيضانات
الأمطار الغزيرة
المكسيك
