الأخبار العالمية

إعصار جديد يضرب اليابان

صورة إعصار (أرشيفية)
13 أكتوبر 2025 15:10

دعت هيئة الأرصاد الجوية في اليابان سكان جزر إيزو إلى البقاء في حالة تأهب قصوى تحسباً لهبوب رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة، اليوم الاثنين، مع اجتياح الإعصار رقم 23 هذه الجزر التي تقع جنوب طوكيو.

ولا تزال بعض مناطق الجزر معرضة بدرجة عالية لخطر الانهيارات الأرضية وكوارث أخرى جراء الآثار المتبقية للإعصار رقم 22 الذي ضرب المنطقة يوم 9 أكتوبر الجاري، وفقاً لما ذكرته صحيفة صحيفة أساهي شيمبون اليابانية.

وبحسب هيئة الأرصاد، يقع مركز الإعصار رقم 23 على بعد نحو 80 كيلومتراً شرق جزيرة هاتشيوجيما، ويتحرك باتجاه شرق - شمال شرق بسرعة 30 كيلومتراً في الساعة، وذلك حتى الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين. ومن المتوقع أن تصل كمية الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة حتى صباح غد الثلاثاء، إلى نحو 200 مليمتر في بعض مناطق جزر إيزو. 

المصدر: وكالات
اليابان
عاصفة
إعصار
