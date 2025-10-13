الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي يعتمد قراراً بشأن الجرائم الإلكترونية

الاتحاد الأوروبي يعتمد قراراً بشأن الجرائم الإلكترونية
13 أكتوبر 2025 16:09

اعتمد المجلس الأوروبي، اليوم، قرارًا يُجيز للمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وتُعدّ الاتفاقية معاهدة دولية تُرسي قواعد مشتركة على المستوى العالمي لتعزيز التعاون في مجال الجرائم الإلكترونية، وتبادل الأدلة إلكترونيًا لأغراض التحقيقات أو الإجراءات الجنائية.
من أهم جوانب الاتفاقية مواءمة الدول المشاركة في تجريم بعض الجرائم السيبرانية، وهذا يعني أن جميع الدول تلتزم باعتبار بعض السلوكيات (مثل الاحتيال في تكنولوجيا المعلومات أو التنصت غير القانوني) جريمة جنائية في تشريعاتها الوطنية.

وتلتزم جميع الدول الموقعة على الاتفاقية بالتعاون في التحقيق في الجرائم المنصوص عليها فيها وملاحقة مرتكبيها.

سيُفتح باب التوقيع على الاتفاقية في 25 أكتوبرالجاري ويستمر حتى 31 ديسمبر 2026، وستدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد 90 يومًا من إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الأربعين.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في ديسمبر 2024، ووفقًا للاتفاقية، يمكن للاتحاد الأوروبي (ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية الأخرى) التوقيع والتصديق على الاتفاقية إذا وقّعت عليها دولة واحدة على الأقل من دوله الأعضاء وصادقت عليها.

المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
الجرائم الإلكترونية
