الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

سلوفاكيا: إصابة العشرات في تصادم قطارين

فرق الإنقاذ في موقع الحادث بالقرب من قرية جنوب شرقي سلوفاكيا.
13 أكتوبر 2025 16:29

صرح وزير الداخلية السلوفاكي ماتوش شوتاج إستوك لوكالة الأنباء السلوفاكية "تاسر"، اليوم الاثنين، بأن حوالي 100 شخص أصيبوا في حادث تصادم بين قطارين فائقي السرعة. ولم ترد تقارير عن حدوث وفيات حتى الآن. ومع ذلك، أفاد عمال الإنقاذ بأن شخصين على الأقل في حالة حرجة. وأعلن وزير الصحة كميل شاشكو أنه سيتوجه لتفقد موقع الحادث. ووقع التصادم بين قطاري الركاب قرب قرية جابلونوف ناد تورنو جنوب شرقي سلوفاكيا، بالقرب من الحدود المجرية. وتشير معلومات أولية صادرة عن وزارة الداخلية إلى أن أحد السائقين لم يفسح الطريق للآخر.

المصدر: وكالات
سلوفاكيا
تصادم قطارين
