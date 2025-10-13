الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الكرملين يستبعد اتصالاً بين بوتين وترامب حالياً

رجل إطفاء روسي يعمل داخل موقع محترق بعد ضربة عسكرية أوكرانية (رويترز)
14 أكتوبر 2025 01:05

موسكو (وكالات) 

أكد الكرملين، أمس، أنه من غير المقرر في الوقت الحالي إجراء أي محادثات بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، بشأن تزويد أوكرانيا صواريخ توماهوك، بعد تحذير صادر عن الرئيس الأميركي.
قال ترامب أمس الأول، إنه قد يهدد بوتين بتسليم هذه الصواريخ البعيدة المدى لكييف إذا لم توافق روسيا على إنهاء الحرب.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، خلال إفادة صحافية: «لم يتم التوصل إلى اتفاق محدد حتى الآن بشأن إجراء محادثة هاتفية، حالما يتم التوصل إلى اتفاق، ستُجرى المحادثة»، مؤكداً أن تزويد أوكرانيا هذه الأسلحة سيعزز انخراط واشنطن في الحرب، لأن التعامل مع هذه الصواريخ المعقدة سيتطلب مشاركة خبراء أميركيين بطريقة أو بأخرى.
من جانبه، صرّح الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف عبر تليغرام، أن تسليم صواريخ توماهوك إلى كييف قد ينتهي بكارثة للجميع، مضيفاً، «لا يسعنا إلا أن نأمل أن يكون مجرد تهديد».
وحذر فلاديمير بوتين سابقاً من تسليم صواريخ توماهوك لكييف، قائلًا إنها ستشكل «تصعيداً جديداً» وستؤثر على العلاقات بين واشنطن وموسكو.
في غضون ذلك، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أمس، إن روسيا تُخاطر بإشعال الحرب، بعد اختراق مُسيَّرات وطائرات عسكرية روسية المجال الجوي الأوروبي.
وقالت كالاس خلال زيارة إلى كييف: «في كل مرة تنتهك فيها مسيرة أو طائرة روسية مجالنا الجوي، هناك خطر بالتصعيد، سواء أكان ذلك عن قصد أم لا، روسيا تُخاطر بإشعال الحرب»، داعيةً أوروبا إلى تعزيز قدراتها الدفاعية.
ميدانياً، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق تليجرام، أمس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 69 من أصل 82 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وشرق وجنوب البلاد خلال الليل.
وقال البيان وزارة الدفاع الأوكرانية إنه تم صد الهجوم من قبل الطائرات ووحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أمس، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 103 طائرات مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق في البلاد خلال الليلة الماضية.

