الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

لبنان: لا بد من التفاوض مع إسرائيل لحلّ المشاكل العالقة

الرئيس اللبناني جوزيف عون
14 أكتوبر 2025 01:04

بيروت (وكالات)

أكّد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أمس، أنه لا بد من التفاوض مع اسرائيل لحلّ المشاكل العالقة بين الطرفين، بالتزامن مع بدء تطبيق خطة الرئيس الأميركي لانهاء الحرب في غزة.
وقال عون، في تصريحات أمام وفد من الإعلاميين الاقتصاديين، وفق بيان عن الرئاسة: «سبق للدولة اللبنانية أن تفاوضت مع إسرائيل برعاية أميركية وأممية، مما أسفر عن اتفاق لترسيم الحدود البحرية». وسأل «ما الذي يمنع أن يتكرَّر الأمر نفسه لإيجاد حلول للمشاكل العالقة، لا سيما وان الحرب لم تؤد الى نتيجة؟، مضيفاً: اليوم الجو العام هو جو تسويات ولا بد من التفاوض، أما شكل هذا التفاوض فيُحدّد في حينه.
واعتبر عون، رداً على سؤال، أنه لا يمكن أن نكون نحن خارج المسار القائم في المنطقة، وهو مسار تسوية الأزمات ولا بد أن نكون ضمنه، إذ لم يعد في الإمكان تحمل المزيد من الحرب والدمار والقتل والتهجير.

لبنان
أزمة لبنان
لبنان وإسرائيل
الأزمة اللبنانية
الرئيس اللبناني
جوزيف عون
جنوب لبنان
