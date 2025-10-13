روسيا: السلام في الشرق الأوسط مستحيل دون إقامة دولة فلسطينية

موسكو (الاتحاد)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس، إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة تعد «الأفضل بين ما هو مطروح»، مشدداً على أن السلام في الشرق الأوسط مستحيل دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأشار لافروف في لقاء مع صحفيين من الدول العربية في موسكو، إلى أن بلاده مستعدة للمشاركة في أي صيغة تساهم في تحقيق تسوية سلمية عادلة في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن «خطة الرئيس ترامب تتناول قطاع غزة فقط»، موضحاً أن «بنودها المتعلقة بالضفة الغربية بحاجة إلى مزيد من التوضيح والتحديد إذ لا يمكن ترسيم حدود الدولة الفلسطينية من دون تقديم تنازلات متبادلة».

وأضاف أن «الاكتفاء بإنشاء مجالس بلدية في الضفة الغربية لا يمكن اعتباره حلاً».