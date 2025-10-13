الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بريطانيا: مستعدون للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار بغزة

فلسطينيون يشقون طريقهم على طول الساحل إلى الشمال صوب مدينة غزة (رويترز)
14 أكتوبر 2025 01:04

لندن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
السيسي يمنح ترامب «قلادة النيل»
دول مشاركة بـ«قمة شرم الشيخ»: أهمية تدفق المساعدات إلى غزة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أمس، استعداد بلاده المساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار في غزة ونزع أسلحة حماس وتفكيك قدراتها في القطاع.
وقال ستارمر: «نحن، المملكة المتحدة، على أهبة الاستعداد للقيام بدورنا كاملاً. وعلى وجه الخصوص، نحن على أهبة الاستعداد في ما يتعلق بمراقبة وقف إطلاق النار، وتفكيك قدرات حماس وأسلحتها».
في غضون ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، أن بعثة المراقبة التابعة للاتحاد ستستأنف غداً الأربعاء، مهامها في معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر.
وأوضحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في تدوينة عبر منصة «إكس»: أن بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي في معبر رفح (EUBAM)، ستستأنف مهامها يوم 15 أكتوبر.

بريطانيا
رئيس الوزراء البريطاني
كير ستارمر
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
اتفاق وقف إطلاق النار
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
السيسي يمنح ترامب «قلادة النيل»
اليوم 01:05
رجل إطفاء روسي يعمل داخل موقع محترق بعد ضربة عسكرية أوكرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين يستبعد اتصالاً بين بوتين وترامب حالياً
اليوم 01:05
المشاركون خلال اجتماع على هامش قمة السلام في شرم الشيخ (من المصدر)
الأخبار العالمية
دول مشاركة بـ«قمة شرم الشيخ»: أهمية تدفق المساعدات إلى غزة
اليوم 01:05
عنصر حوثي يطلق قذيفة تجاه مناطق مأهولة بالسكان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» لا يمكن أن تخضع للسلام أو التعايش
اليوم 01:04
منصور بن زايد خلال مشاركته في قمة شرم الشيخ (تصوير: عيسى الحمادي)
الأخبار العالمية
«قمة شرم الشيخ»: كفى حرباً ومرحباً بالسلام
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©