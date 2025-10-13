الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

زيلينسكي: وقف إطلاق النار بغزة يمنح أوكرانيا أملاً أكبر في السلام

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
14 أكتوبر 2025 01:03

كييف (الاتحاد)

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يعطي «أملاً أكبر في السلام» في أوكرانيا.
وكتب زيلينسكي عبر حسابه على «فيس بوك»: «عندما يتحقق السلام في جزء من العالم، فإنه يعطي أملاً أكبر في تحقيق السلام في مناطق أخرى».
وأضاف أن «قيادة وتصميم الجهات الفاعلة العالمية يمكن بالتأكيد أن يكونا لصالحنا في أوكرانيا أيضاً»، مشيداً بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اعتبر أنه «يتحلى بالصفتين».
من جانبه، أشار المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، إلى أنه سيتابع مع الرئيس الأميركي الوضع في أوكرانيا، «لنرى ما يمكننا أن نفعله معاً لإنهاء الحرب».
وقال ميرتس للصحافيين: «نعتمد على استمرار دعم ومساعدة الولايات المتحدة، وكما أثبتم ذلك في منطقة الشرق الأوسط، عليكم أيضاً أن تثبتوا ذلك معنا في أوكرانيا وفي مواجهة روسيا».
وأضاف المستشار الألماني: «إذا وقف المجتمع الدولي متحداً فسيتسنّى تحقيق السلام».
وعقدت روسيا وأوكرانيا عدة جلسات تفاوض مباشرة في إسطنبول هذا العام، بدفع من واشنطن.

