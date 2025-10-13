زيلينسكي: وقف إطلاق النار بغزة يمنح أوكرانيا أملاً أكبر في السلام

كييف (الاتحاد)

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يعطي «أملاً أكبر في السلام» في أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي عبر حسابه على «فيس بوك»: «عندما يتحقق السلام في جزء من العالم، فإنه يعطي أملاً أكبر في تحقيق السلام في مناطق أخرى».

وأضاف أن «قيادة وتصميم الجهات الفاعلة العالمية يمكن بالتأكيد أن يكونا لصالحنا في أوكرانيا أيضاً»، مشيداً بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اعتبر أنه «يتحلى بالصفتين».

من جانبه، أشار المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، إلى أنه سيتابع مع الرئيس الأميركي الوضع في أوكرانيا، «لنرى ما يمكننا أن نفعله معاً لإنهاء الحرب».

وقال ميرتس للصحافيين: «نعتمد على استمرار دعم ومساعدة الولايات المتحدة، وكما أثبتم ذلك في منطقة الشرق الأوسط، عليكم أيضاً أن تثبتوا ذلك معنا في أوكرانيا وفي مواجهة روسيا».

وأضاف المستشار الألماني: «إذا وقف المجتمع الدولي متحداً فسيتسنّى تحقيق السلام».

وعقدت روسيا وأوكرانيا عدة جلسات تفاوض مباشرة في إسطنبول هذا العام، بدفع من واشنطن.