ألمانيا تتعهد بتقديم 100 مليون يورو لإعادة إعمار غزة

برلين (وكالات)

تعهدت الحكومة الألمانية أمس، بتقديم 100 مليون يورو على الأقل مساعدات تنموية لقطاع غزة يتم تخصيصها لإعادة الإعمار.

وقالت وزيرة التنمية والتعاون الاقتصادي الألمانية، ريم العبلي رادوفان، في تصريح صحفي: إن هذه الأموال ستشمل المساعدات التي تم تجميدها بعد السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت رادوفان بأنه سيتم كذلك تقديم مساعدات مباشرة في المرحلة الانتقالية، مثل البيوت الجاهزة والاحتياجات اليومية للفلسطينيين في القطاع.

وشددت على ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لتلبية احتياجات السكان في القطاع، قائلة إن «الوضع الكارثي في غزة يتطلب جهوداً مشتركة للمجتمع الدولي بأسره».

وجددت الوزيرة تأكيد تصريح أدلى به المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، قبل يومين، أن الحكومة الألمانية تسعى لتنظيم مؤتمر إعادة إعمار لغزة بالتعاون مع مصر، موضحةً أن هذا المؤتمر سيعقد في الأسابيع القليلة المقبلة.