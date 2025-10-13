الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ألمانيا تتعهد بتقديم 100 مليون يورو لإعادة إعمار غزة

آثار الدمار في غزة (أرشيفية)
14 أكتوبر 2025 01:03

برلين (وكالات)

أخبار ذات صلة
السيسي يمنح ترامب «قلادة النيل»
دول مشاركة بـ«قمة شرم الشيخ»: أهمية تدفق المساعدات إلى غزة

تعهدت الحكومة الألمانية أمس، بتقديم 100 مليون يورو على الأقل مساعدات تنموية لقطاع غزة يتم تخصيصها لإعادة الإعمار.
وقالت وزيرة التنمية والتعاون الاقتصادي الألمانية، ريم العبلي رادوفان، في تصريح صحفي: إن هذه الأموال ستشمل المساعدات التي تم تجميدها بعد السابع من أكتوبر 2023.
وأفادت رادوفان بأنه سيتم كذلك تقديم مساعدات مباشرة في المرحلة الانتقالية، مثل البيوت الجاهزة والاحتياجات اليومية للفلسطينيين في القطاع.
وشددت على ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لتلبية احتياجات السكان في القطاع، قائلة إن «الوضع الكارثي في غزة يتطلب جهوداً مشتركة للمجتمع الدولي بأسره».
وجددت الوزيرة تأكيد تصريح أدلى به المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، قبل يومين، أن الحكومة الألمانية تسعى لتنظيم مؤتمر إعادة إعمار لغزة بالتعاون مع مصر، موضحةً أن هذا المؤتمر سيعقد في الأسابيع القليلة المقبلة.

ألمانيا
الحكومة الألمانية
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
إعادة إعمار غزة
سكان غزة
ريم العبلي رادوفان
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
السيسي يمنح ترامب «قلادة النيل»
اليوم 01:05
رجل إطفاء روسي يعمل داخل موقع محترق بعد ضربة عسكرية أوكرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين يستبعد اتصالاً بين بوتين وترامب حالياً
اليوم 01:05
المشاركون خلال اجتماع على هامش قمة السلام في شرم الشيخ (من المصدر)
الأخبار العالمية
دول مشاركة بـ«قمة شرم الشيخ»: أهمية تدفق المساعدات إلى غزة
اليوم 01:05
عنصر حوثي يطلق قذيفة تجاه مناطق مأهولة بالسكان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» لا يمكن أن تخضع للسلام أو التعايش
اليوم 01:04
منصور بن زايد خلال مشاركته في قمة شرم الشيخ (تصوير: عيسى الحمادي)
الأخبار العالمية
«قمة شرم الشيخ»: كفى حرباً ومرحباً بالسلام
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©