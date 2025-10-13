الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الوسطاء يوقعون وثيقة اتفاق غزة

الوسطاء يوقعون وثيقة اتفاق غزة
13 أكتوبر 2025 21:10

وقّع قادة الدول الوسيطة، الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وثيقة اتفاق غزة، بصفتها الدول الضامنة للاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب.
وقال ترامب إن "الوثيقة ستتضمن القواعد والترتيبات والعديد من التفاصيل الأخرى"، مضيفاً مرتين "سيصمد هذا الاتفاق".
وأوردت الوثيقة التي وقعها القادة، كما يظهر في صورة التقطها مصورون "نرحّب بالتقدّم المُحرَز في إرساء ترتيبات سلام شاملة ودائمة في قطاع غزة، وبالعلاقات الودّية والمثمرة بين إسرائيل وجيرانها في المنطقة"، مع التأكيد على الالتزام "بمستقبل يسوده السلام الدائم".
وقال ترامب، الذي يرأس القمة مع نظيره المصري أثناء التوقيع "ستفصّل الوثيقة القواعد والنظم وكثير من الأمور الأخرى".
وأكد ترامب أن "حرب غزة انتهت والمساعدات تتدفق الآن إلى القطاع"، مؤكدا أن إعادة الإعمار تبدأ الآن. 

أخبار ذات صلة
دول مشاركة بـ«قمة شرم الشيخ»: أهمية تدفق المساعدات إلى غزة
«قمة شرم الشيخ»: كفى حرباً ومرحباً بالسلام
المصدر: وكالات
توقيع
اتفاق غزة
قمة شرم الشيخ للسلام
وقف إطلاق النار
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
السيسي يمنح ترامب «قلادة النيل»
اليوم 01:05
رجل إطفاء روسي يعمل داخل موقع محترق بعد ضربة عسكرية أوكرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين يستبعد اتصالاً بين بوتين وترامب حالياً
اليوم 01:05
المشاركون خلال اجتماع على هامش قمة السلام في شرم الشيخ (من المصدر)
الأخبار العالمية
دول مشاركة بـ«قمة شرم الشيخ»: أهمية تدفق المساعدات إلى غزة
اليوم 01:05
عنصر حوثي يطلق قذيفة تجاه مناطق مأهولة بالسكان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» لا يمكن أن تخضع للسلام أو التعايش
اليوم 01:04
منصور بن زايد خلال مشاركته في قمة شرم الشيخ (تصوير: عيسى الحمادي)
الأخبار العالمية
«قمة شرم الشيخ»: كفى حرباً ومرحباً بالسلام
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©