الوسطاء يوقعون وثيقة اتفاق غزة

وقّع قادة الدول الوسيطة، الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وثيقة اتفاق غزة، بصفتها الدول الضامنة للاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب.

وقال ترامب إن "الوثيقة ستتضمن القواعد والترتيبات والعديد من التفاصيل الأخرى"، مضيفاً مرتين "سيصمد هذا الاتفاق".

وأوردت الوثيقة التي وقعها القادة، كما يظهر في صورة التقطها مصورون "نرحّب بالتقدّم المُحرَز في إرساء ترتيبات سلام شاملة ودائمة في قطاع غزة، وبالعلاقات الودّية والمثمرة بين إسرائيل وجيرانها في المنطقة"، مع التأكيد على الالتزام "بمستقبل يسوده السلام الدائم".

وقال ترامب، الذي يرأس القمة مع نظيره المصري أثناء التوقيع "ستفصّل الوثيقة القواعد والنظم وكثير من الأمور الأخرى".

وأكد ترامب أن "حرب غزة انتهت والمساعدات تتدفق الآن إلى القطاع"، مؤكدا أن إعادة الإعمار تبدأ الآن.