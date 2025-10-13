زيلينسكي يزور واشنطن لطلب صواريخ بعيدة المدى

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لإجراء محادثات بشأن إمكانية تزويد واشنطن بلاده بأسلحة بعيدة المدى، وذلك بعد يوم من تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه قد يرسل صواريخ "توماهوك" بعيدة المدى إلى كييف.

وقال الرئيس الأوكراني إنه قد يعقد اجتماعا مع الرئيس ترامب في وقت مبكر من يوم الجمعة، مضيفا أنه سيجتمع أيضا مع شركات الدفاع والطاقة وأعضاء في الكونغرس الأميركي.

وأضاف أن "المواضيع الرئيسية ستكون الدفاع الجوي وقدراتنا بعيدة المدى".

جاءت تصريحات زيلينسكي خلال اجتماع مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

وقال إنه سيسعى أيضا للحصول على مزيد من المساعدات الأميركية لحماية شبكتي الكهرباء والغاز في أوكرانيا.

تأتي زيارة الولايات المتحدة بعد اتصالين هاتفيين بين ترامب وزيلينسكي، الأحد والسبت، وصفهما الرئيس الأوكراني بأنهما "مثمرين للغاية".

وحذر ترامب من أنه قد يرسل إلى أوكرانيا صواريخ "توماهوك" بعيدة المدى إذا لم تتوصل موسكو لتسوية للأزمة الدائرة هناك قريبا. وستسمح هذه الصواريخ لأوكرانيا بشن هجمات في عمق الأراضي الروسية.