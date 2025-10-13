الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي يزور واشنطن لطلب صواريخ بعيدة المدى

زيلينسكي إلى جانب كايا كالاس ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي
13 أكتوبر 2025 23:10

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لإجراء محادثات بشأن إمكانية تزويد واشنطن بلاده بأسلحة بعيدة المدى، وذلك بعد يوم من تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه قد يرسل صواريخ "توماهوك" بعيدة المدى إلى كييف.
وقال الرئيس الأوكراني إنه قد يعقد اجتماعا مع الرئيس ترامب في وقت مبكر من يوم الجمعة، مضيفا أنه سيجتمع أيضا مع شركات الدفاع والطاقة وأعضاء في الكونغرس الأميركي.
وأضاف أن "المواضيع الرئيسية ستكون الدفاع الجوي وقدراتنا بعيدة المدى".
جاءت تصريحات زيلينسكي خلال اجتماع مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس.
وقال إنه سيسعى أيضا للحصول على مزيد من المساعدات الأميركية لحماية شبكتي الكهرباء والغاز في أوكرانيا.
تأتي زيارة الولايات المتحدة بعد اتصالين هاتفيين بين ترامب وزيلينسكي، الأحد والسبت، وصفهما الرئيس الأوكراني بأنهما "مثمرين للغاية".
وحذر ترامب من أنه قد يرسل إلى أوكرانيا صواريخ "توماهوك" بعيدة المدى إذا لم تتوصل موسكو لتسوية للأزمة الدائرة هناك قريبا. وستسمح هذه الصواريخ لأوكرانيا بشن هجمات في عمق الأراضي الروسية.

أخبار ذات صلة
الكرملين يستبعد اتصالاً بين بوتين وترامب حالياً
زيلينسكي: وقف إطلاق النار بغزة يمنح أوكرانيا أملاً أكبر في السلام
المصدر: د ب أ
صواريخ توماهوك
صواريخ بعيدة المدى
أوكرانيا
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
السيسي يمنح ترامب «قلادة النيل»
اليوم 01:05
رجل إطفاء روسي يعمل داخل موقع محترق بعد ضربة عسكرية أوكرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين يستبعد اتصالاً بين بوتين وترامب حالياً
اليوم 01:05
المشاركون خلال اجتماع على هامش قمة السلام في شرم الشيخ (من المصدر)
الأخبار العالمية
دول مشاركة بـ«قمة شرم الشيخ»: أهمية تدفق المساعدات إلى غزة
اليوم 01:05
عنصر حوثي يطلق قذيفة تجاه مناطق مأهولة بالسكان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» لا يمكن أن تخضع للسلام أو التعايش
اليوم 01:04
منصور بن زايد خلال مشاركته في قمة شرم الشيخ (تصوير: عيسى الحمادي)
الأخبار العالمية
«قمة شرم الشيخ»: كفى حرباً ومرحباً بالسلام
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©