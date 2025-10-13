الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

دول مشاركة بـ«قمة شرم الشيخ»: أهمية تدفق المساعدات إلى غزة

المشاركون خلال اجتماع على هامش قمة السلام في شرم الشيخ (من المصدر)
14 أكتوبر 2025 01:05

شرم الشيخ (الاتحاد)

أكدت 10 دول مشاركة بقمة السلام في شرم الشيخ، أمس، أهمية تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإزالة الركام الذي خلفه العدوان طوال عامين في القطاع.
وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن ذلك جاء في اجتماع عقد على هامش قمة شرم الشيخ للسلام، ضم الرئيس المصري، وملك الأردن، ورئيسي فرنسا، وتركيا، وأمير قطر، والمستشار الألماني، ورؤساء وزراء إيطاليا والمملكة المتحدة وكندا، ووزير خارجية السعودية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع عقد بهدف التنسيق بين الدول المشاركة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، بما في ذلك جهود إعادة الإعمار، وتقديم المساعدات الإنسانية.
وأضاف، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد خلال الاجتماع أهمية عقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في نوفمبر المقبل والبناء في هذا الصدد على الزخم الذي ولدته قمة شرم الشيخ للسلام.
وأكد السيسي أهمية قيام الدول الأوروبية بتشجيع كافة الأطراف المعنية على تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مشيراً إلى أن مصر والأردن يدربان عدداً من أفراد الشرطة الفلسطينية، وأنه من المهم قيام الدول الأوروبية بتقديم الدعم لمصر والأردن في هذا الصدد لمواصلة التدريب وتوسيع نطاقه.

كميات كافية 
ذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن الدول المشاركة أكدت على أهمية توجيه المساعدات الإنسانية بكميات كافية لقطاع غزة، وضرورة إزالة الركام، وإنشاء آلية للتنسيق فيما بين الدول المشاركة في القمة للاتفاق على الخطوات المحددة، التي سوف يتم اتخاذها تنفيذاً لأهداف هذه المجموعة من الدول.

