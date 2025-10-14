الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

العاصفة الاستوائية "لورينزو" تشتد في الأطلسي دون أن تهدد اليابسة

أرشيفية
14 أكتوبر 2025 07:58

قال خبراء الأرصاد إن العاصفة الاستوائية "لورينزو" اشتدت قليلاً يوم الاثنين في وسط المحيط الأطلسي الاستوائي، لكنها لا تزال لا تشكل تهديداً لليابسة.

وأضاف المركز الوطني للأعاصير في ميامي أن العاصفة كانت على بعد نحو 1180 ميلاً (1895 كيلومتراً) غرب جزر الرأس الأخضر، وتبلغ سرعة الرياح القصوى المصاحبة لها 50 ميلاً في الساعة (85 كيلومتراً في الساعة)، وكانت تتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 12 ميلاً في الساعة (19 كيلومتراً في الساعة).

ولم تصدر أي تحذيرات أو مراقبة ساحلية. وأشار خبراء الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تتجه "لورينزو" نحو الشمال اليوم الثلاثاء، مع احتمال حدوث بعض التعزيز التدريجي في قوتها بحلول منتصف الأسبوع. ويظهر مسار التوقعات حتى يوم السبت أن العاصفة ستبقى في عرض المحيط بعيداً عن اليابسة. 

المصدر: وكالات
إعصار
عاصفة
المحيط الأطلسي
