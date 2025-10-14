الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الحكومة الفرنسية الجديدة تعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء

رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو
14 أكتوبر 2025 09:19

من المقرر أن تعقد الحكومة الفرنسية الجديدة أول اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، حيث تتمثل المهمة الرئيسية في وضع ميزانية البلاد. ولكن الوقت يداهم الحكومة، إذ إن عدم الالتزام بالمواعيد النهائية قد يترك فرنسا دون ميزانية معتمدة بحلول نهاية العام.
ومن المتوقع أن يدلي رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الذي أعاده الرئيس إيمانويل ماكرون إلى منصبه يوم الجمعة، ببيان حكومي بعد الظهر. وقدمت الكتل اليسارية واليمينية في البرلمان الفرنسي اقتراحات بحجب الثقة عن لوكورنو، ومن المنتظر التصويت عليها في الجمعية الوطنية يوم الأربعاء.

فرنسا تؤكد عزمها تنظيم مؤتمرين لدعم لبنان
رئيس وزراء فرنسا يطلب من البرلمان عدم التصويت على إقالة الحكومة
المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
فرنسا
ماكرون
الحكومة الفرنسية
