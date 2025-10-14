الكرملين يرحب بتصريحات ترامب حول أوكرانيا

رحب الكرملين اليوم الثلاثاء برغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التركيز على البحث عن تسوية سلمية لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وذلك بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن روسيا لا تزال منفتحة على المحادثات.

وأضاف بيسكوف، عندما سُئل عن تصريحات ترامب "نرحب بالتأكيد بهذه النوايا، ونرحب بتأكيد الإرادة السياسية لبذل كل ما في وسعنا لتعزيز البحث عن حلول سلمية".

وقال بيسكوف "لا يزال الجانب الروسي منفتحا ومستعدا للحوار السلمي، ونأمل أن تسهم الولايات المتحدة في تشجيع الجانب الأوكراني على أن يكون أكثر فاعلية واستعدادا للانخراط في عملية السلام".



