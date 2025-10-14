الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الكرملين يرحب بتصريحات ترامب حول أوكرانيا

رحب الكرملين اليوم الثلاثاء برغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التركيز على البحث عن تسوية سلمية لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وذلك بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن روسيا لا تزال منفتحة على المحادثات.
وأضاف بيسكوف، عندما سُئل عن تصريحات ترامب "نرحب بالتأكيد بهذه النوايا، ونرحب بتأكيد الإرادة السياسية لبذل كل ما في وسعنا لتعزيز البحث عن حلول سلمية".
وقال بيسكوف "لا يزال الجانب الروسي منفتحا ومستعدا للحوار السلمي، ونأمل أن تسهم  الولايات المتحدة في تشجيع الجانب الأوكراني على أن يكون أكثر فاعلية واستعدادا للانخراط في عملية السلام".

