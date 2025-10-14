الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العاهل الأردني يبدأ جولة أوروبية

الملك عبد الله الثاني
14 أكتوبر 2025 16:19

غادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، في جولة عمل أوروبية تشمل إيطاليا والمجر وسلوفينيا يستهلها بلقاء البابا في الفاتيكان، وفق ما أفاد بيان للديون الملكي.
ويلتقي الملك الذي ترافقه الملكة رانيا، في الفاتيكان، البابا لاوون الرابع عشر، وذلك للمرة الأولى منذ تنصيبه.
وفي روما، سيلتقي الملك بالرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، كما سيترأس مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني جولة جديدة من "اجتماعات العقبة".
في بودابست، سيجري الملك لقاءات مع الرئيس المجري تاماس سوليوك ورئيس الوزراء فيكتور أوربان، وأعضاء في البرلمان المجري.
ويشارك الملك في أعمال قمة دول جنوب أوروبا "ميد 9" التي تترأسها سلوفينيا هذا العام.
في ليوبليانا، سيجري الملك مباحثات مع رئيسة سلوفينيا نتاشا بيرك موسار، ورئيس الوزراء روبرت غولوب.
وبحسب البيان، سيبحث الملك خلال هذه الجولة "سبل تعزيز العلاقات بين الأردن وهذه الدول وتطوير مجالات التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة والاستقرار في المنطقة".

أخبار ذات صلة
الأردن تخسر أمام بوليفيا
«الرياضات الإلكترونية» يشارك في «غرب آسيا» بالأردن
المصدر: وكالات
العاهل الأردني
الأردن
الملك
الملك عبدالله الثاني
آخر الأخبار
"التعليم العالي" تغلق مركزاً تدريبياً يزاول أنشطة تعليمية غير مرخصة
علوم الدار
"التعليم العالي" تغلق مركزاً تدريبياً يزاول أنشطة تعليمية غير مرخصة
اليوم 14:40
«القابضة - ADQ» ترعى نادي نيفتشي الأذربيجاني لثلاثة أعوام
الرياضة
«القابضة - ADQ» ترعى نادي نيفتشي الأذربيجاني لثلاثة أعوام
اليوم 14:34
الشارقة يقترب من تجديد عقد ميلوني
الرياضة
الشارقة يقترب من تجديد عقد ميلوني
اليوم 14:30
تعاون بين «سبيس 42» و«أوتونوموس A2Z» لتطوير منظومة التنقّل الذكي في الإمارات
علوم الدار
تعاون بين «سبيس 42» و«أوتونوموس A2Z» لتطوير منظومة التنقّل الذكي في الإمارات
اليوم 14:15
الجمهور الإنجليزي لتوخيل: هل صوتنا مرتفع بما يكفي بالنسبة لك؟
الرياضة
الجمهور الإنجليزي لتوخيل: هل صوتنا مرتفع بما يكفي بالنسبة لك؟
اليوم 14:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©