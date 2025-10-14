ترامب: المرحلة الثانية من «اتفاق غزة» بدأت الآن

غزة، واشنطن (الاتحاد)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، بدء المرحلة الثانية من «اتفاق غزة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مهمة إعادة رفات المحتجزين لم تنته بعد.

وكتب ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «جميع المحتجزين العشرين عادوا ويشعرون بأفضل حال ممكن توقعه، لقد أُزيح عبء كبير، لكن المهمة لم تنتهِ بعد، الجثامين لم تُسلَّم كما وُعِد، والمرحلة الثانية تبدأ الآن».

واستضافت مدينة شرم الشيخ، أمس، قمة شرم الشيخ للسلام بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب مشاركة عربية ودولية واسعة.

وعقدت القمة برئاسة مشتركة بين الولايات المتحدة ومصر، حيث ترأس الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجلسة الافتتاحية للقمة. وشهدت القمة التوقيع رسمياً على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بحضور جميع القادة المشاركين.

وهدفت القمة إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وتعزيز جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب إطلاق مسار سياسي شامل لإعادة إعمار قطاع غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية فيه، بما يمهد لمرحلة جديدة من التعاون الدولي والإقليمي من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة.

في غضون ذلك، أعرب مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم، عن تطلع المملكة إلى أن تسهم نتائج قمة شرم الشيخ للسلام، في تعزيز جهود إحلال الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

كما عبر المجلس عن تطلعه لأن تسهم نتائج القمة في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، والبدء في خطوات عملية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس».

إلى ذلك، قالت دائرة العمل الخارجي، الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، إنه ينبغي على الاتحاد تعزيز نفوذه في عملية إعادة إعمار غزة والانضمام إلى «مجلس السلام» الذي اقترحته الولايات المتحدة بهدف الإشراف المؤقت على إدارة القطاع.

وجاء في وثيقة صادرة عن دائرة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي وجرى توزيعها على الدبلوماسيين: «من المهم الحصول على مزيد من الوضوح بشأن العناصر الأساسية التي لم تُفصّل بالكامل بعد، ولا سيما الدور الذي سيلعبه الفلسطينيون في غزة بعد الحرب».

بدوره، رحب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن باتفاق إنهاء الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، وأشاد بجهود ترامب في التوصل إلى الاتفاق، مضيفاً أن «الشرق الأوسط الآن على مسار للسلام». واعتبر بايدن في بيان على منصة «إكس»، أن «الطريق إلى هذا الاتفاق لم يكن سهلاً»، مضيفاً أن إدارته «عملت بلا كلل لإعادة المحتجزين، ومساعدة المدنيين الفلسطينيين، وإنهاء الحرب»، وفق قوله.