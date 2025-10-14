الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

اليمن: المستقبل يبدأ بإسقاط الانقلاب الحوثي

آثار الدمار في مسجد بمحافظة مأرب فجرته جماعة الحوثي (أرشيفية)
15 أكتوبر 2025 01:15

عدن (الاتحاد)

أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، التزام المجلس والحكومة بمبدأ الشراكة الوطنية كخيار ثابت لتحقيق أهداف وتطلعات الشعب اليمني، وفي المقدمة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية، وإرساء أسس العدل والمواطنة المتساوية.
وقال الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عشية الذكرى الثانية والستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر: «لقد آن الأوان لإغلاق أبواب الشقاق، وأن نفتح صفحة العمل المشترك من أجل المستقبل، المستقبل الذي يبدأ بإسقاط الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، وإعادة الاعتبار لخيارات الشعب، وتطلعاته المشروعة في الحرية والسلام، والتنمية».

